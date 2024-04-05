Жительница Туркестанской области в 40-лет родила тройню

В свои 40 лет Жансауле Доспанова стала мамой восьмерых детей!

Женщина родилА тройню. Дома малышей ждут еще пятеро братьев и сестер. Новорожденных назвали Нариман, Нуриман и Нурман. Многодетная мама говорит, несмотря на то, что о большом пополнении семья узнала на первом УЗИ, поверить в тройную радость до сих пор сложно.

«Когда я узнала о том, что ношу под сердцем троих мальчишек, испытала тревогу и радость одновременно. Я была взволнована, и в то же время это большое счастье для нашей семьи», — говорит Жансауле Доспанова мама тройни.

При рождении малыши были весом меньше двух килограммов, их выхаживали в отделении интенсивной терапии.

«Малыши появились на свет путём операции кесарево сечения. В настоящее время состояние детей стабильное», — говорит Эльмира Кожахметова, главный врач областного перинатального центра №2.

Малышей с мамой сегодня выписали из больницы. Их встретили многочисленные родственники. С начала года только в этом перинатальном центре родились 24 пары близнецов и одна тройня.