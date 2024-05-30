30 новых бойцов в строю: пополнение рядов бригады ПВО Шымкента

В бригаду противовоздушной обороны города Шымкента для прохождения воинской службы прибыли 30 молодых солдат-призывников. Эти новобранцы были отобраны в рамках весенней призывной кампании, чтобы укрепить обороноспособность города и региона.

На церемонии встречи новобранцев на строевом плацу присутствовал исполняющий обязанности командира части, подполковник Даулетбек Когабаев. Он приветствовал молодых воинов, поздравил их с началом службы в армии и подчеркнул важность их роли в обеспечении безопасности страны.

Подполковник Когабаев также отметил, что в течение следующих 12 месяцев, под руководством опытных младших командиров, новобранцы будут обучены военному делу, и их родители могут быть ими горды.

Даулетбек Андреевич рассказал о богатой истории части, в которой будут проходить службу молодые солдаты, и представил их администрации сбора молодого пополнения. Он подчеркнул, что во время обучения новобранцы получат знания по различным воинским специальностям, включая радиотелеграфиста отделения связи, планшетиста командного пункта и оператора радиолокационной станции.

Подполковник Когабаев также упомянул о высоких результатах, показанных предыдущими солдатами бригады по программе боевой подготовки, и выразил надежду, что новобранцы смогут превзойти их достижения.

Все предыдущие солдаты были награждены памятными подарками, грамотами и благодарственными письмами родителям, что подчеркивает важность их вклада в оборону страны.

После церемонии встречи, новоприбывшие солдаты были ознакомлены с расположением казарм и другими важными объектами базы. Руководство сбора помогло молодым воинам привести внешний вид и военную форму одежды в порядок, что является важным аспектом подготовки.

В течение следующих четырех недель, в роте молодого пополнения, новобранцы пройдут курс начальной военной подготовки.

В рамках этого курса они получат базовые знания по строевой, физической, военно-медицинской подготовке, общевоинским уставам и основам безопасности воинской службы. Завершится обучение выходом на полигон для выполнения упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия, что будет ключевым элементом их подготовки.