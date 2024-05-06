6 тысяч молодоженов зарегистрировали свой брак в Шымкенте

В Шымкенте зарегистрировано около 6 тысяч браков.

15 мая в мире отмечают Международный день семей, учреждённый ООН. К этой дате «Правительство для граждан» подготовило специальную статистику.

За 10 месяцев Государственная корпорация зарегистрировала около шесть тысяч браков, в том числе свыше трех тысяч новых семей появилось с начала 2024 года.

Также с за 10 месяцев зарегистрировано рождение 25 тысяч новых граждан Шымкента.

Сейчас «Правительство для граждан» проводит торжественные регистрации браков в Астане, Караганде, Алматы и Костанае и планирует внедрить эту услугу в других городах.

Кроме того, в планах внедрение торжественной регистрации рождения ребенка. Уже сейчас идут переговоры с медицинскими учреждениями Астаны о доставке свидетельств о рождении и вручении их родителям прямо в родильных домах. Если пилотный проект в столице окажется востребованным, его масштабируют.

Напомним, что функции регистрации актов гражданского состояния переданы «Правительству для граждан» 1 июля 2023 года.