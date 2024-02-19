«Жёны зарезали своих мужей». В суде Шымкента рассказали шокирующие истории

Домашнее насилие, с которым сталкиваются многие семьи, нередко оборачивается трагедией. Мужья убивают жен в пьяном угаре, а жёны при очередном избиении, боясь за свою жизнь, хватаются за нож и наносят мужьям смертельные раны.

Подобные случаи занимают немалую долю в статистике убийств. А если в семьях принято расслабляться с помощью спиртного – это может закончиться трагически.

По данным представителей специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента, в прошлом году за домашнее насилие перед судом предстали 13 человек. Среди них — три женщины.

Айнель Оракбаева, председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Дома супруги во время алкогольного опьянения ругаются и были случаи, когда жёны наносили ножевые ранения мужьям. В трёх случаях супруги зарезали мужчин. Во всем, мы считаем, виноват алкоголь».

С начала года в стране зарегистрировано более четырёх тысяч сообщений о бытовых скандалах. Большинство агрессоров привлечены к административной ответственности. Причинами семейных конфликтов становятся пьянство, лудомания, разрушение моральных и этических принципов, говорят в МВД. Эти факторы, к слову, становятся частыми причинами разводов.