Единую форму внедрили для волонтеров Шымкента

Шымкентские волонтеры будут носить единую форму. Об этом сказал заместитель акима города Сарсен К у ранбек на встрече с активистами, где представ или образец единой формы.

Некоторые представители волонтерских организаций, предложили свой вариант. Зачем волонтерам дресс-код?

Гульнарай Салменова, член волонтерской организации «Добряки Шымкента»:

«Мы все должны быть одинаковыми? В единой форме? Могут быть не все согласны. Что вы им скажете? А если мы сами добавим в нашу форму логотип Шымкента. Или добавим наши логотипы к вашей форме».

Предложение носить единую форму обсуждалось и на прошлых встречах. В этот раз с согласия большинства этот вопрос был решен. На вопрос несогласной с решением стороны, Сарсен Куранбек ответил следующим образом.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента:

«Не все предложения исходят от акимата. В прошлый раз Вы не были на собрании. Здесь сидящие люди могут подтвердить, предложение поступило от представителей волонтерских организаций: «У нас много разных организации. Мы все жители одного города и защищаем честь мегаполиса, и будет правильно всем носить единую форму. Сегодня я на встрече все это изложил, это не мое предложение, мы отреагировали на предложение этих людей».



По утвержденному образцу теперь волонтеры мегаполиса будут носит одежду красного и зеленого цветов. На форме будет изображен логотип Шымкента. Те, кто поддержал решение, говорят, единая форма позволит узнавать волонтеров в других регионах.

Данара Саранова, председатель молодежного общественного объединения:

«Зачем это нужно? Мы ездим в другие регионы, чтобы нас знали , что мы из Шымкента. Например, во время пандемии мы носили форму двух цветов. Сейчас каждой организации для отличия можно носить свой значок. Вас же никто не заставляет одевать единую форму. Мы высказали такое предложение, чтобы все нас волонтеров узнавали по единой форме»

Следует отметить, что на создание единого дресс-кода из бюджета не выделено ни одного тиына. Одежду сошьёт каждая волонтерская организация. В конце совещания речь шла и о том, что пострадавшим от наводнения регионам еще предстоит направить помощь. Волонтеры города всегда готовы продолжить доброе дело.