Как выбрать мороженое, чтобы не отравиться?

Во многих регионах страны установилась жаркая погода. Настала пора мороженого.

Продажи этого сладкого десерта летом увеличиваются в разы. При этом важно выбрать качественное мороженое, чтобы не получить пищевое отравление. На что обращать внимание при покупке этого летнего десерта?

Самый простой способ охладиться летом — съесть мороженое. Популярность этого десерта многократно возрастает с приходом жары. Его любят и взрослые и дети. Главное после минутного удовольствия не загреметь в больницу с отравлением. Ведь летом, когда температура воздуха повышается, во влажной среде, очень быстро распространяются бактерии. Врачи говорят, важно как хранится этот десерт.

«Сейчас очень популярно разливное мороженое, но надо обратить внимание на чистоту, как делают мороженное надо обратить внимание на состояние вафель, они бывают несвежими»

При покупке мороженого в упаковке, важно обратить внимание ее на целостность и состояние морозильной камеры, в которой оно находилось.

Покупая мороженое, мы берем кота в мешке, а точнее в обертке. Узнать, что внутри, можно только после покупки. Главное, обратить внимание на форму десерта. Мороженое не должно быть мягким или со «снегом» внутри пачки. Это может означать, что его неправильно хранили.

Российские СМИ сообщили о том, что эксперты «Роскачества» обнаружили кишечную палочку в казахстанском мороженом. Ее якобы нашли в отобранных образцах пломбира «Мишка на полюсе» казахстанской компании «Шин Лайн». Сама компания отрицает наличие бактерий в своей продукции.

«Ведущими лабораториями России и Казахстана проведены проверки мороженого «Пломбир с карельской черникой-голубикой» производства ТОО «Шин-Лайн» на предмет содержания бактерий группы кишечной палочки. Проведенной проверкой нарушений со стороны производителя не установлено. Возможные нарушения качества продукции находятся за пределами ответственности производителя», — ТОО «ШИН-ЛАЙН».

Возможно, все дело в транспортировке и хранении мороженого, говорят специалисты. Если вы столкнулись с недомоганием после употребления мороженого, можно обратиться за защитой своих прав. Сначала следует обратиться к врачу, чтобы зафиксировать отравление, а также иметь на руках чек о покупке товара, хотя бы в банковском приложении. А затем написать претензию в адрес продавца или производителя.

«Чтобы все ваши издержки не были какими то голословными вам нужно будет подкреплять их документально, если вам прописал лекарства врач ваш лечащий, вы собираете все квитанции. Вы прикладываете в до судебной претензии и пытаетесь так компенсировать», — говорит Ольга Березуцкая, председатель ОО «Союз защиты прав потребителей».

Если в досудебном порядке урегулировать претензию не удастся, придется обращаться в суд. Кроме того, говорит эксперт, нелишним будет подать заявление в СЭС.