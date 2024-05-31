«Кормила мясом кошек и собак»: приемная мать держала 6 детей в ужасающих условиях в Шымкенте

Женщина заставляла приемных детей работать, не разрешала мыться и связывала их конечности в Шымкенте, передает OTYRAR.

Против нерадивой матери уже возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила омбудсмен по защите прав детей Жаннета Жазыкбаева. Как выяснилось, у женщины 6 приемных детей, которых она усыновила в 2021 году.

Жаннетта Жазыкбаева, уполномоченная по правам ребенка в Шымкенте:

«Оказывается, она живет в маленькой времянке. Внутри темно и грязно. Сами дети очень худые. Выглядят как дети в конслагере во время войны, на их телах синяки и покраснения. Пятеро из них не могут говорить. Оказалось, что перед сном им завязывали руки и ноги, чтобы не чесались. По словам детей, их кормили мясом кошек и собак. При обыске мы обнаружили привязанных кошек в сарае».

За помощью обратился старший ребенок. Он и показал все фото и видео ужасающих условий, в которых они живут. Сейчас трое детей переданы в дом малютки, двое-в детский дом.

Жаннетта Жазыкбаева, уполномоченная по правам ребенка в Шымкенте:

«Он сказал заведующему детского дома: «помогите, нас бьют». Затем показал фотографии других 5 детей. Мы пошли с проверкой. Выяснилось, что детей привлекали к работе, они не ели, их одежда была рваной, грязной. По данному факту возбуждено уголовное дело».

По данным городского департамента полиции, сейчас завершены все следственные мероприятия по статье 110 УК РК. Дело направлено в суд.

С начала года в Шымкента поступило 21 заявление по лишению родительских прав. Решением Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних шесть из них удовлетворены, дети переданы в специальное учреждение.

Феруза Балтаева, судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Шымкент

«До 2024 года в суд по категории лишения родительских прав поступило 21 заявление. Из них 11 получили решения. В частности, удовлетворено 6 решений, отказано в удовлетворении 5 решений. Причины разные. Некоторые родители уходят в запой. Детей по приказу Управления образования направляем в дом малютки или детский дом».

В целом, по словам омбудсмена, за последние 4 года в Шымкенте покончили жизнь самоубийством 30 детей. 60 подростков предприняли попытку самоубийства. По официальной статистике, причиной зачастую является конфликт в семье.