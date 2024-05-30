Массовая драка попала на видео в Мактааральском районе.

Потасовка произошла между несколькими мужчинам В ход шли не только кулаки и пинки ногами, но и дубинки. По информации автора видео, массовая драка произошла на одной из улиц поселка Атакент.

В департаменте полиции Туркестанской области рассказали, что все участники драки задержаны.

«Полицией Туркестанской области пресечены хулиганские действия группы молодых людей в одном из сел Мактааральского района. Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются все обстоятельства», — пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.