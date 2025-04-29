В Казахстане хотят усилить защиту работников от сексуальных домогательств

По данным Министерства труда и социальной защиты, около 30% казахстанцев сталкивались с неприемлемым поведением на работе. Но в Трудовом кодексе до сих пор нет даже базового определения сексуальных домогательств, не говоря уже о механизмах защиты. Теперь эту ситуацию хотят исправить — и впервые закрепить подобные нормы в законе.

В Министерстве труда отмечают: отсутствие четкого определения мешает эффективно защищать работников. Новый законопроект уточнит, что считать домогательством, и какие меры можно применять. Большинство шымкентцев идею поддерживают.

ОПРОС:

— Я считаю, с женской точки зрения, этот закон необходим. Пусть лучше внедряют.

— Не поддерживаю. Всё зависит от ситуации. Смотря как девушка сама реагирует… Может, сама знаки внимания подаёт.

— А если это происходит не на добровольной основе?

— Тогда да, конечно, поддерживаю.

— Этот закон актуален. Такие случаи бывают. Его нужно рассмотреть и внедрить.

Пока чётких норм нет, каждая ситуация оценивается субъективно, что осложняет защиту пострадавших. Адвокат Евгений Яворский считает, что для эффективности нужны не только изменения в законе, но и ясный механизм их применения.

Евгений Яворский, адвокат: «Инициатива идет в русле мировой тенденции. Даже в Голливуде звёзд наказывают за такие деяния. Но в самих инициативах я не увидел чёткого механизма реализации. В наших реалиях завтра любая улыбка коллеги может быть расценена как домогательство. Важно чётко прописать, что входит в понятие домогательств и где проходит грань допустимого».

Кроме того, адвокат подчеркивает: важно понимать конечную цель инициативы. Иногда, по его мнению, существующих норм законодательства может быть достаточно.

Евгений Яворский, адвокат: «Важно понимать, что именно мы хотим достичь. При желании и сейчас можно привлечь нарушителя к ответственности, не вводя новые нормы в Трудовой кодекс».

Пока законопроект не принят, ознакомиться с ним можно на сайте «Открытые НПА». Для этого нужно зайти в раздел Министерства труда и найти документ о внесении изменений в Трудовой кодекс. До 15 мая любой желающий может оставить своё мнение или предложение.