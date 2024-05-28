Не кусай меня, клещ!

Весна выдалась в этом году на редкость дождливой, как результат – трава по пояс, а это поистине рай для разных букашек, жучков и клещей. Маевки и вылазки на природу при всей своей приятности имеют единственный минус – вероятность быть укушенным клещом.

Чем чреват укус клеща, об этом РАБАТ беседует с врачом-инфекционистом ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» управления здравоохранения города Шымкента

Салтанат ЖУСИПОВОЙ.

– Салтанат Нурмаханбеталиевна, эти весенние дни приходятся на пору активности клещей, которые очень опасны для людей и животных.

– Да, это так. Укус одного иксодового клеща несет в себе возбудителей целого ряда болезней, а несвоевременное обращение к врачам может привести к летальному исходу.

– Почему Вы отметили именно иксодового клеща, ведь в природе немало других видов клещей?

– Потому что именно иксодовые клещи носят в себе вирус конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). Напомню, что ККГЛ – зоонозное природно-очаговое заболевание, протекающее с токсикозом и тромбогеморрагическим синдромом различной степени выраженности.

– Это правда, что исход при ККГЛ может быть совсем печальным?

– Да, конго-крымская геморрагическая лихорадка относится к группе клещевых геморрагических лихорадок и является опасным инфекционным заболеванием с коэффициентом летальности 10-40%.

Уровень заболеваемости ККГЛ выше у лиц, занятых сельскохозяйственным производством: уходом за животными, заготовкой сена, забоем скота. Конго-крымская геморрагическая лихорадка чаще выявляется у мужчин от 20 до 40 лет.

Этому заболеванию свойственна весенне-летняя сезонность, связанная с активностью клещей.

Возбудителем ККГЛ служит РНК-геномный вирус рода Nairovirus семейства Bunyaviridae, способный репродуцироваться при двух температурных интервалах – 36-40ОС и 22-25ОC. Это позволяет вирусу размножаться как в организме человека и позвоночных животных, так и в организме кровососущих насекомых. Вирус конго-крымской геморрагической лихорадки чувствителен к нагреванию (мгновенно инактивируется при кипячении), действию детергентов и дезинфектантов.

– А где он, в ком источник вируса?

– Источником вируса ККГЛ в природе выступают грызуны (ежи, зайцы, мыши), мелкий и крупный рогатый скот (овцы, козы, коровы), а также свиньи, лошади, собаки и птицы. Специфическими переносчиками являются паразиты млекопитающих – свыше 20 видов иксодовых клещей, в основном это пастбищные клещи рода Hyalomme.

Вирус ККГЛ передается людям при укусах клещей, контакте с инфицированными кровью или тканями животных во время и непосредственно после забоя. Большинство случаев заражения происходит у людей, занятых в промышленном животноводстве, таких как сельскохозяйственные рабочие, работники скотобоен и ветеринары.

– А человек может заразить другого человека ККГЛ?

– Да, такой исход тоже возможен. Передача от человека человеку может происходить в результате тесного контакта с кровью, выделениями, органами или другими жидкостями организма инфицированных людей. Могут также происходить случаи внутрибольничной инфекции в результате ненадлежащей стерилизации медоборудования, повторного использования игл и заражения материалов медицинского назначения.

– Как начинается заболевание?

– Вирусный возбудитель вызывает поражение эндотелия мелких кровеносных сосудов, повышение проницаемости сосудистой стенки, нарушение свертываемости крови, угнетение кроветворения, развитие ДВС-синдрома. Это проявляется многочисленными кровоизлияниями во внутренние органы (почки, печень), ЦНС, кожу и слизистые оболочки. Для заболевания характерна морфологическая картина инфекционного васкулита с развитием дистрофических изменений и очагов некроза.

Длительность инкубационного периода в зависимости от способа заражения составляет от двух до 14 дней (после укуса клеща – 1-3 дня, при контактной передаче – 5-9 дней).

– А как понять, что у тебя ККГЛ?

– Симптомы конго-крымской геморрагической лихорадки могут варьироваться от стертых до крайне тяжелых.

Для начального периода инфекции (первые 3-5 дней) характерно острое состояние с внезапным скачком температуры до 39-40°С, ознобом, слабостью и головокружением.

Пациенты жалуются на сильную головную боль, миалгии и артралгии, болевые ощущения в области живота и поясницы. Часто появляются сухость во рту, тошнота и рвота, гиперемия лица, шеи, конъюнктивы и слизистой зева. Возникают фотофобия, возбуждение, иногда даже агрессивность, которые затем сменяются сонливостью, утомляемостью и депрессией. Перед манифестацией геморрагического синдрома наступает кратковременное снижение температуры до субфебрильной, затем возникает вторая волна лихорадки.

В период разгара ККГЛ (с 3-6 дня заболевания) возникают геморрагические проявления различной выраженности: петехиальные высыпания на коже (экзантема) и слизистых полости рта (энантема), пурпура или крупные экхимозы, кровоизлияния в местах инъекций, носовые кровотечения, кровохарканье, в тяжелых случаях – обильные полостные кровотечения (желудочно-кишечные, легочные, маточные). Состояние больных резко ухудшается: отмечаются вялость, подавленность, бледность, акроцианоз, тахикардия, артериальная гипотония. Выявляются лимфоаденопатия и гепатомегалия, могут наблюдаться менингеальный синдром, судороги, спутанность сознания, наступить кома. Исход ККГЛ определяется степенью тяжести тромбогеморрагического синдрома.

При благоприятном течении ККГЛ геморрагии исчезают через 5-7 дней без рецидивов. Реконвалесценция начинается с 9-10 дня заболевания и занимает длительное время (1-2 месяца и более), астенический синдром сохраняется еще в течение года-двух. Постинфекционный иммунитет сохраняется один-два года после перенесенной инфекции.

Осложнениями ККГЛ могут выступать пневмонии, отек легких, печеночная и почечная недостаточность, тромбофлебиты, инфекционно-токсический шок. Летальность составляет от 4% до 40%, смертельный исход обычно наступает на второй неделе заболевания.

Диагностика крымской геморрагической лихорадки проводится с учетом эпидемиологических данных (возможное пребывание в эндемичных районах, сезонность), типичных клинических признаков (острое начало, двухволновая лихорадка, ранний тромбогеморрагический синдром), результатов лабораторных исследований (общего анализа крови и мочи, ИФА, РНИТ, РНГА, ПЦР). Обследование больных должно производиться с соблюдением максимальной степени инфекционной безопасности.

– Что делать, если есть подозрения, что ты или твой близкий заразились ККГЛ?

– При подозрении на конго-крымскую геморрагическую лихорадку обязательны госпитализация и изоляция больных. Лечение должно осуществляться в соответствии с принципами терапии вирусных геморрагических лихорадок.

Показаны постельный режим, диета, витаминотерапия. Возможно введение иммунной сыворотки реконвалесцентов. Эффективным терапевтическим действием обладает применение противовирусных препаратов. В начальном периоде проводится дезинтоксикационная и кровоостанавливающая терапия; осуществляются переливание крови, эритроцитарной и тромбоцитарной массы в замещающих дозах. При развитии инфекционно-токсического шока назначаются глюкокортикостероиды.

– Каков прогноз?

– Прогноз при стремительном и тяжелом течении крымской геморрагической лихорадки серьезный: наблюдается раннее развитие осложнений, возможен летальный исход. При своевременно начатом лечении прогноз заболевания в большинстве случаев благоприятный.

– Расскажите, пожалуйста, нашим читателям про меры профилактики.

– Основная профилактика ККГЛ заключается в защите человека от нападения и укусов клещей-переносчиков вируса, в применении средств индивидуальной защиты, надо:

* носить защитную одежду (длинные рукава, длинные брюки);

* носить светлую одежду, позволяющую легко обнаружить клещей на одежде;

* применять разрешенные акарициды (химические вещества, предназначаемые для уничтожения клещей) для одежды;

* применять разрешенные репелленты для кожи и одежды;

* регулярно осматривать одежду и кожу в целях обнаружения клещей; в случае их обнаружения удалять безопасными методами;

* стремиться к недопущению поражения животных клещами или проводить борьбу против клещей в помещениях для содержания животных;

* избегать пребывания в районах, где имеется большое количество клещей, и именно в те сезоны, когда они наиболее активны.

– Салтанат Нурмаханбеталиевна, а как обезопасить себя от заражения ККГЛ от домашних животных?

– Стоит помнить о мерах снижения риска передачи вируса от животных человеку, нужно:

* надевать перчатки и другую защитную одежду при обращении с животными или их тканями в эндемичных районах, особенно во время забоя, разделки туш и выбраковки на скотобойнях или в домашних условиях;

* содержать животных в карантине до их поступления на скотобойни или в обычном порядке обрабатывать их пестицидами за две недели до забоя.

– А если ты ухаживаешь за больным человеком?

– В этом случае надо:

* избегать тесного физического контакта с людьми, инфицированными ККГЛ;

* надевать перчатки и защитную одежду при уходе за больными людьми;

* регулярно мыть руки после ухода за больными людьми или их посещения.

– И в завершение Ваш практический совет: как быть, если ты сам заметил на себе или на товарище клеща?

– Если вы обнаружили на себе или знакомом клеща и у вас нет возможности обратиться в медучреждение, то кровососущего насекомого необходимо удалить как можно быстрее! В первую очередь тщательно помойте руки или обработайте антисептиком и наденьте перчатки. Убирать клеща следует крайне осторожно, без резких движений, чтобы не оборвать хоботок и не раздавить его. В этом помогут пинцет или нитка. Когда удалили клеща, место укуса следует промыть перекисью водорода и обработать йодом. При первой же возможности надо обратиться к врачу. А клеща необходимо поместить в герметичную емкость и отнести в лабораторию для исследования.

В 2023 году в медучреждения Шымкента с укусами клещей обратились 647 человек, все они были под наблюдением медиков.



Народная рекомендация, что на вцепившегося клеща нужно капнуть маслом, и тогда, мол, он сам отпадет, – необоснованная. Дело в том, как только его закрывают или заливают, он становится агрессивным и выплескивает все вредные вещества, которые есть в его пищеварительной системе.



При неправильном извлечении клеща из кожи возможно заражение раны. Это чревато осложнениями и серьезными последствиями.

Люди, пострадавшие от укусов клещей, подлежат медицинскому наблюдению в течение 14 дней в местном лечебно-профилактическом учреждении.

– Благодарю за разъяснения!

Фарида Шарафутдинова