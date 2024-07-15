Мужчина умер в Шымкенте после укуса клеща

В Шымкенте трое человек заразились конго-крымской геморрагической лихорадкой. Двое из них получили лечение в инфекционной больнице и были выписаны домой.

Как рассказали в городском управлении здравоохранения, еще один мужчина 61-летний житель Сайрамкого района поступил в больницу в очень тяжелом состоянии. Его госпитализировали в отделение реанимации где он пролежал 3 дня и получал необходимое лечение. Несмотря на усилия врачей, не приходя в сознание мужчина скончался.

Сейчас под подозрением находится еще один пациент, его анализы на конго-крымскую геморрагическую лихорадку сейчас проверяют специалисты.

Крымская–Конго геморрагическая лихорадка (ККГЛ) — острая вирусная природно-очаговая инфекционная особо опасное заболевание с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, характеризующаяся лихорадкой, общей интоксикацией, геморрагическим синдромом и тяжёлым течением. Опасность этого заболевания в том, что уровень смертности очень высок – в пределах 30-70%.

В Республике Казахстан эндемичными по ККГЛ регионами являются Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области и городе Шымкент, где расположены природные очаги инфекций. В естественной среде вирус присутствует в организме клещей и различных диких и домашних животных.

Основным переносчиком заболевания являются иксодовые клещи. Клещи нападают на теплокровных животных и людей с наступлением тепла. В связи с чем, ККГЛ чаще встречается при повышении активности клещей, т.е. сезонность весной (март-июнь) и осенью (сентябрь-октябрь).

Вирус ККГЛ передается людям либо при укусах зараженных клещей, либо при контакте с инфицированными кровью или тканями животных вовремя и сразу после забоя. Большинство случаев заражения происходит у людей, занятых в промышленном и частном животноводстве (сельскохозяйственные рабочие, работники скотобоен, ветеринары, лица, ухаживающие за домашними сельскохозяйственными животными).

Клинические проявления Конго-Крымской геморрагической лихорадки: Инкубационный период длится 1-14 дней.

Первые симптомы заболевания: резкое повышение температуры тела до 39-40С, больные отмечают выраженную головную боль, резкую слабость, тошноту, рвоту, отсутствие аппетита, нарушение сна, ломоту в теле, мышечные боли. Возможны жидкий стул без патологических примесей в течение 2-3 дней и боли в животе.

Внешний вид больного характеризуется гиперемией и одутловатостью лица, гиперемией верхней части шеи и плечевого пояса (симптом капюшона). Отмечается инъекция сосудов склер, умеренная гиперемия зева. В этот период можно выявить первые проявления поражения эндотелия сосудов в виде положительных симптомов щипка, жгута, манжеты, формирования постинъекционных гематом. Отмечается развитие первых геморрагических проявлений в виде петехий на коже и слизистых, носовых кровотечений, кровотечений из десен, маточное кровотечение.

Врачи рекомендуют при выходе на природу носить защитную светлую одежду (длинные рукава, длинные брюки). При обнаружении клеща на теле необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение. Ни в коем случае не удаляйте клеща самостоятельно, не тяните и не раздавливайте клеща голыми руками, так как при контакте с клещом можно заразиться особо опасной инфекцией. Если после укуса клеща наблюдается повышение температуры тела, сильная головная боль, следует немедленно обратиться к врачу. Самолечение может привести к летальномуисходу.