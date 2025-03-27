В Шымкенте с начала года клещи покусали 12 человек

В Шымкенте с начала года 12 человек обратились в медучреждения с укусами клещами. В прошлом году за такой же период было зарегистрировано 14 обратившихся за медпомощью к врачам.

Балкумыс Мусаева, руководитель отдела ДСЭК г. Шымкента: «В городе Шымкенте на сегодняшний день случаев ККГЛ не зарегистрировано, эпидемиологическая ситуация стабильная. В прошлом, 2024 году, было зарегистрировано два случая, один с летальным исходом. Один житель Туркестанской области Сайрамского района, второй житель Шымкента но ездил в Казыгуртский район, занимался уходом за скотом».

Один из укушенных мужчин в прошлом скончался. Врачи предупреждают: при укусе клеща аккуратно удалите его с помощью перчаток или пакета и обратитесь в поликлинику.

Инкубационный период ККГЛ длится до 14 дней. При появлении симптомов таких как лихорадка, слабость — пациента госпитализируют. После обследования клеща, в случае подтверждения диагноза назначают противовирусную терапию.

Жанайым Полат, врачи инфекционист поликлиники №1: «Первые признаки — это высокая температура, до 39–40 градусов, озноб, сильная слабость. Затем появляются кровоизлияния на коже и слизистых оболочках, из носа. Если болезнь вовремя не начать лечить, возможны отёк мозга, острая сердечная недостаточность, геморрагический шок. В некоторых случаях наступает летальный исход».

При своевременном лечении, говорят врачи, прогноз заболевания в большинстве случаев благоприятный. «На чеку» нужно быть во время выгула собак, при уходе за домашними животными и в походах на природу.

Для вылазок на природу лучше выбрать светлую одежду, длинные брюки и высокие носки, чтобы клеща было проще заметить и не дать ему вас укусить.

Уже со следующей недели в Шымкенте начнётся обработка в 10 неблагополучных районах по распространению заражённых клещей. Мероприятия направлены на снижение риска укусов и предотвращение распространения инфекции.