Шымкент готовит молодых специалистов к государственной службе

Сегодня по инициативе аппарата акима города Шымкента состоялся день открытых дверей для студентов высших учебных заведений.

Молодежь является главным стратегическим ресурсом страны.

В условиях современной цифровой эпохи формированию квалифицированных специалистов в государственной службе, обладающих высоким интеллектуальным и творческим потенциалом, глубокими знаниями и креативными идеями, придается большое значение.

Студентов, пришедших на мероприятие, организованное с целью повысить их интерес к государственной службе и познакомить с работой акимата, встретил заместитель руководителя аппарата акима города Шымкента Баглан Асанбаев.

Молодые люди ознакомились с работой фронт-офиса, запущенного в формате «Ashyq akimdik», а также с рабочими процессами нескольких отделов аппарата акима.

Кроме того, в рамках круглого стола в свободном формате, организованного с участием сотрудников аппарата и представителей департамента агентства по делам государственной службы Республики Казахстан по городу Шымкенту, студентам были разъяснены структура системы государственных органов и принципы поступления на государственную службу.

В ходе мероприятия студенты получили возможность задать вопросы и получить ответы напрямую от специалистов.

Они узнали о важности государственной службы, ее роли в развитии страны и обществе, а также о том, какие качества и навыки необходимы для успешной карьеры в этом направлении.

Особое внимание было уделено обсуждению карьерных возможностей, которые открывает работа в государственной службе, а также различным программам стажировок и профессионального развития для молодых специалистов.

Мероприятие также включало экскурсии по различным отделам акимата, где студенты могли наглядно увидеть, как организована работа в государственной службе.

Были продемонстрированы современные технологии и инструменты, используемые в повседневной работе, а также примеры успешных проектов, реализованных с участием государственных служащих.

В завершение дня открытых дверей студенты выразили благодарность организаторам за предоставленную возможность лучше узнать о работе в государственной службе и получить полезную информацию для дальнейшего профессионального развития.

Многие из них отметили, что мероприятие помогло им определиться с выбором карьерного пути и вдохновило на дальнейшее развитие в области государственного управления.