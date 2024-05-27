Засухи не будет. Как меняется климат в странах Центральной Азии

В эти дни в Алматы обсуждают изменения климата в странах Центральной Азии.

Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения климата собрала в южной столице Казахстана экспертов из разных точек мира. На диалоговой площадке обсуждают, какие последствия могут произойти в регионах.

Инициатором конференции выступил Всемирный банк и Региональный экологический центр Центральной Азии, при поддержке международных различных организаций, в том числе Европейского союза.

ЗАСУХИ НЕ БУДЕТ?

Касательно стран Центральной Азии, куда входит и Казахстан, прогнозы не критичные. Ученный климатолог Алексей Кокорин рассказывает, что страны находятся в более благоприятной зоне, и засухи в регионах быть не должно.

«В отличии от некоторых других участков земли, в центральной Азии сильных изменений не будет. Может быть осадков будет поменьше летом, а больше зимой. Драматического уменьшения стока рек не будет»,- говорит Алексей Кокорин.

ЭКОНОМЬТЕ ВОДУ

Рассказал ученный, что большая ответственность лежит и на обществе. Потребление воды начиная от каналов до потребления дома должно быть продуманным и экономным.

«У нас есть все шансы, что Центральная Азия останется благополучным регионом, если люди будут правильно пользоваться водой. Все зависит во многом от общества»,- пояснил эксперт.

НАВОДНЕНИЯ БУДУТ

Ученный пояснил и про потопы в северной части Казахстана. Наводнения могут участиться, считает эксперт.

«Север Казахстана это тот район, где осадков будет все больше и больше. И наводнений будет больше. Нужно адаптироваться населению, нужно строить какие-то сооружения, вводить запрет на хозяйственную деятельность в местах риска затопления», — сказал Алексей Кокорин.

РАБОТАТЬ СООБЩА

При этом, эксперты призывают объединиться и решать вопросы изменения климата сообща. Стоит отметить, что на площадке представители правительства разных стран отметили, что сейчас вопросу изменения климата уделяется пристальное внимание.