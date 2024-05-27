Ярмарка вакансий прошла для выпускников «Жас маман-2024»

150 учреждений предоставили рабочие места для студентов Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова.

В Южно-Казахстанском университете прошла ярмарка вакансий «Жас маман-2024». Темирхан Абжан в этом году заканчивает университет, прошел производственную практику в мажилисе парламента, и уже скоро получит диплом юриста.

Сегодня, без 5 минут дипломированный специалист, мечтает о престижной работе, чтобы стать высококлассным специалистом.

«Я везде отправил свое резюме, в коллегию адвокатов, госструктуры, связанные с моей сферой деятельности. Сейчас жду ответа. И вот сегодня пришел на ярмарку вакансий посмотреть здесь вакантные места. Это хорошая поддержка для молодежи, которая ищет работу», — говорит Темирхан Абжан, выпускник.

Из учреждения с 80-летней историей в этом году выпускаются около 9 тыс. студентов. Ярмарка поможет обеспечить их рабочими местами.

«Наша задача не только воспитать наших студентов хорошими специалистами, но и обеспечить их рабочими местами. Поэтому мы проводим ярмарку вакансий. Это мероприятие проводится для того, чтобы собрать работодателей и студентов на одной площадке и решить проблему трудоустройства», — говорит Кайрат Нурманбетов, и. о. ректора Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова.

На ярмарке, вакансии предложили около 150 предпринимателей. Благодаря тесным связям между учебным заведением и предпринимателями студенты технических специальностей заранее смогли найти себе рабочее место. В ходе ярмарки активных работодателей наградили благодарственными письмами от учебного заведения.