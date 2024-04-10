Дефицит воды грозит югу: чего ждать Туркестанской области рассказали экологи

Экологи дали свой прогноз по паводковой ситуации в Туркестанской области.

Полноводные реки в Туркестанской области в этом году не должны принести проблем местным жителям. По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, сейчас в регионе обстановка стабильная, как и уровень воды в реках.

Во мнении сходятся и экологи, говорят: южный регион большая вода в этом году скорее всего минует. И в противовес западу и северу страны, вероятнее будет складываться дефицит воды. Год от года эта серьезная проблема будет усиливаться. Эксперты предлагают пути решения.

«Что касается южного Казахстана, там наоборот будет большой дефицит воды, сейчас там канал строят афганцы, Амударья, Сырдарья она притоки снизила, и сейчас вот предложение великий Туран проект, часть Иртыша разворачиваем в центральный Казахстан, в сторону западного Казахстана через юг, мы охватим юг и 3 миллиона гектаров земли у нас будут орашаемы», — говорит Тимур Елеусизов, эколог.

По словам специалистов в регионе нужно строить водонакопители, чтобы оттуда в самые засушливые месяцы подавать живительную влагу фермерам.

«Эта вода к нам поступает неважно каким образом, мы эту воду должны использовать в нашем вододефицитном регионе», — говорит Чингиз Лепсибаев, эколог.

В регионе уже приступили к строительству нового водохранилища. Объект займёт 13 гектаров в Толебийском районе. Там будут накапливать миллион кубометров дождевых и родников вод.