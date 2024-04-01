Река Кошкарата окрасилась в красный цвет

В Шымкенте главная водная артерия окрасилась в кроваво-красный цвет.

По предварительной версии в реку Кошкар-ата слили кровь убитых животных. Багряную реку сняли на видео неравнодушные местные жители.

Очевидец, который снял багряную реку на видео, предполагает что в нее, чтобы сэкономить на утилизации, сбросили кровь забитого скота.

Видеозапись была сделана вчера, сегодня экологи взяли пробы воды, правда, к их приезду крови в реке уже не было. Результаты экспертизы будут готовы в течение пяти рабочих дней. Эксперты говорят, если в воду сбросили кровь, это может отразиться на экосистеме водной артерии.

«Мы взяли пробы воды, вниз и вверх по течению, анализы будут готовы в течение 5 дней. Здесь своя экосистема, водятся рыбы, такой сброс может повлиять на подводную фауну», — говорит Дуйсен Култилеуов, руководитель отдела департамента экологии г. Шымкента.

В управлении развития комфортной городской среды говорят, сбрасывать в реку что-либо запрещено. И планируют подать заявление в полицию.

«Мы напишем заявление в полицию, чтобы там нашли и привлекли причастных лиц к ответственности. Это главная водная артерия города, сюда нельзя ничего сбрасывать. Нарушителя могут привлечь к ответственности по двум статья административного кодекса. Хочу обратиться к местным жителям, нужно ответственно относиться к окружающей среде», — говорит Абилкайыр Онгар, руководитель управления развития комфортной городской среды г. Шымкента.

Вне зависимости от того, что сбросили в реку, кровь или иную жидкость красного цвета, нарушителей ждет штраф.