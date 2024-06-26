75 кооперативов создали по программе «Ауыл аманаты» в Туркестанской области с начала её реализации.

Предприятия уже выпустили продукцию на 30 млрд тенге. Результаты проекта обсуждали в Туркестане. В духовную столицу страны прибыл советник премьер-министра Ералы Тугжанов.

Сельским хозяйством в Туркестанской области занимаются больше одного миллиона человек. Об этом рассказали на расширенном совещании по реализации проекта «Ауыл аманаты». В нем приняли участие аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, руководители управлений, районов и городов, акимы сельских округов, где реализован проект.

Глава области отметил, что проект «Ауыл аманаты» имеет большое значение для южного региона. По программе «Ауыл аманаты» с начала её реализации в Туркестанской области создали 75 кооперативов. Это позволило открыть три тысячи рабочих мест. Предприятия уже выпустили продукцию на 30 млрд тенге.

«Агропромышленный комплекс Туркестанской области занимает особое место в республике. Это наиболее благоприятный регион для ведения сельского хозяйства в силу климатических условий и наличия рабочей силы. Социально-экономическое положение более одного миллиона жителей области напрямую связано с сельским хозяйством. Проект «Ауыл аманаты», реализуемый по поручению Главы государства, положительно сказался на повышении доходов населения нашей области. Благодаря открывшимся за счет программы производствам, произведено продукции на более чем 30 миллиардов тенге, создано 3 413 рабочих мест и 75 кооперативов», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области .

Советник премьер-министра Ералы Тугжанов подчеркнул, что приоритет должен быть отдан не только животноводству, но и другим отраслям. Ответственным управлениям и акимам сельских округов поручено реализовать проект, в соответствии с требованиями главы государства.

«При вступлении в должность Глава государства дал поручение развивать сёла. Для Туркестанской области, где более 80 процентов жителей проживают в селах, эта инициатива имеет большое значение. Цель проекта «Ауыл аманаты» — это, во-первых, обеспечение занятости и повышение доходов сельского населения. Во-вторых, молодежь из сел переезжает в крупные мегаполисы. Для сельской молодежи проект предлагает условия для сохранения сел и регулирования миграции. В-третьих, это сохранение продовольственной безопасности и увеличение доли отечественной продукции. Жители села не только увеличивают доходы за счет собственного производства продукции, но и способствуют обеспечению жителей страны отечественной продукцией. Мы обязаны помогать людям заниматься предпринимательством и зарабатывать. Цель этой встречи — обсудить ход реализации проекта и обмен опытом. В Туркестанской области успешно реализуется проект «Ауыл аманаты». Мы познакомились с рядом проектов, есть новые предложения. Должен быть план развития не только каждой области, но и каждого района, каждого села. В реализации проекта «Ауыл аманаты» нужны инициативы, инновации, поиски», — говорит Ералы Тугжанов, советник премьер-министра РК.

Свой отчет предоставил и руководитель управления сельского хозяйства Туркестанской области Нурбек Бадыраков. Проект «Ауыл аманаты» способствовал росту доходов и социальных условий сельского населения. В прошлом году из республиканского бюджета на реализацию программы было выделено почти 20 млрд тенге.

«Профинансировано 3 256 проектов. В пилотном режиме в проекте приняли участие 64 сельских округа. В результате было создано 3 413 новых рабочих мест, на 340 человек сокращено количество получателей адресной социальной помощи, на 20%, увеличена средняя заработная плата и на 2544 единицы — количество малых предпринимателей. Приобретено 64,2 тыс. голов скота, открыто 19 перерабатывающих предприятий, построено 328 теплиц на площади 16,4 гектара», — говорит Нурбек Бадыраков, руководитель управления сельского хозяйства Туркестанской области.

На заседании было предложено увеличить объем выделяемых Туркестанскому региону средств по проекту «Ауыл аманаты». Есть проекты, положительные результаты, а главное — интерес со стороны жителей. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана подчеркнул актуальность и востребованность программы «Ауыл аманаты». Данный проект позволяет повысить доходы сельских жителей, обеспечить стабильную занятость, улучшить экономику села и качество жизни граждан.

«Для развития села принципиально важна поддержка малых хозяйств. Программа «Ауыл аманаты» доказала свою востребованность. Следующим этапом ее развития должна стать не просто выдача льготных кредитов, но и стимулирование кооперации личных подсобных хозяйств. В приоритете должны быть перспективные для нас направления: глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства. При этом нельзя забывать и о потенциале отечественных агропредприятий», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК .

Сейчас для желающих принять участие в программе повышения доходов сельчан «Ауыл аманаты» разрабатывается электронная информационная система. Портал позволит подавать заявки на получение льготного кредита для открытия своего дела дистанционно, не выходя из дома.

Процесс льготного кредитования участников программы в регионах координируют социально-предпринимательские корпорации. Их офисы расположены в областных центрах, что не очень удобно для людей из отдаленных сел. Разрабатываемый портал позволит не только подать заявку, но и отслеживать процесс ее рассмотрения в режиме реального времени.