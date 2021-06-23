22 июня Международная федерация дзюдо опубликовала список дзюдоистов, которые согласно олимпийскому рейтингу, получили путевки на Олимпийские игры в Токио.
Спортсменка из Шымкента, бронзовый призер Олимпийских игр Галбадрах Отгонцэцэг стала обладателем лицензии в весе 48 кг.
В олимпийском рейтинге спортсменка набрала соответствующий балл.
Отгонцэцэг Галбадрах — одна из лучших дзюдоистов мира. Победитель многих международных турниров.
Бронзовый призер чемпионата мира и Олимпийских игр.
Так, в копилке спортсменов Шымкента 11 олимпийских путевок.
Стендовая стрельба — Сарсенкуль Рысбекова, Зоя Кравченко
Пулевая стрельба — Юрий Юрков
Бокс — Закир Сафиуллин
Каратэ — Дархан Асадилов, Данияр Юлдашев, Софья Берульцева
Гребля на байдарках и каноэ – Сергей и Тимофей Емельяновы
Художественная гимнастика — Алина Адилханова
Дзюдо — Галбадрах Отгонцэцэг