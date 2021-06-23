дзюдо

22 июня Международная федерация дзюдо опубликовала список дзюдоистов, которые согласно олимпийскому рейтингу, получили путевки на Олимпийские игры в Токио.

Спортсменка из Шымкента, бронзовый призер Олимпийских игр Галбадрах Отгонцэцэг стала обладателем лицензии в весе 48 кг.

В олимпийском рейтинге спортсменка набрала соответствующий балл.

Отгонцэцэг Галбадрах — одна из лучших дзюдоистов мира. Победитель многих международных турниров.

Бронзовый призер чемпионата мира и Олимпийских игр.

Так, в копилке спортсменов Шымкента 11 олимпийских путевок.

Стендовая стрельба — Сарсенкуль Рысбекова, Зоя Кравченко
Пулевая стрельба — Юрий Юрков
Бокс — Закир Сафиуллин
Каратэ — Дархан Асадилов, Данияр Юлдашев, Софья Берульцева
Гребля на байдарках и каноэ – Сергей и Тимофей Емельяновы
Художественная гимнастика — Алина Адилханова
Дзюдо — Галбадрах Отгонцэцэг

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