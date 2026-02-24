Казахстанская сборная по фристайл-акробатике вернулась с XXV зимних Олимпийских игр

XXV зимние Олимпийские игры, прошедшие в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, завершились. В аэропорту Шымкента состоялась торжественная встреча казахстанских спортсменов, вернувшихся с Олимпиады.

Это лыжные акробаты — фристайл-могулисты. Четверо ребят из нашего города завоевали лицензии. В смешанной дисциплине сборная Казахстана заняла 7-е место.

Главный тренер РК по лыжной акробатике:

«Мне обещали, что в Шымкенте будет база мирового уровня, на которую затем будут приезжать иностранцы — из других стран, на сборы и соревнования. В основном мы выезжаем туда, где есть база. Это соседние страны — Беларусь, Китай. Ездим к ним и тренируемся летом, перед зимой. Популярность этого вида спорта пока очень низкая, но мы над этим работаем. Я бы хотел, чтобы в дальнейшем этот вид спорта был на высоком уровне. Мы хотим, чтобы о нас больше знали, потому что для подрастающего поколения это будет намного лучше и интереснее. Они будут понимать, что это за вид спорта».

В составе сборной Казахстана в соревнованиях по фристайл-акробатике выступили Асылхан Асан и Аяна Жолдас. В индивидуальных соревнованиях лучшие результаты показали: Шерзод Хаширбаев — 16-е место, Асылхан Асан — 18-е, Динмухаммед Райымкулов — 19-е, Аяна Жолдас — 21-е место.

Динмухаммед Райымкулов, член национальной сборной РК по фристайл-акробатике:

«В этом году мы поучаствовали в разных этапах Кубка мира и на международных соревнованиях. Результаты были не самые лучшие: где-то получилось показать себя, где-то нет. Но все же удалось отобраться на Олимпийские игры. В этом году впервые в истории из Казахстана, именно в нашей дисциплине, отобрались пять спортсменов. Из дальнейших планов — юниорский чемпионат мира, который пройдет 23 марта в Швейцарии. В прошлом году он проходил в Алматы, где я занял первое место. Это мой последний год участия в юниорских соревнованиях, в следующем году у нас уже взрослый чемпионат мира. В 2029 году намечаются Азиатские игры в Алматы».

В целом, считают специалисты, отношение к зимним видам спорта меняется. Появляются тренерские кадры. Для Шымкента фристайл — относительно молодой вид спорта, ему всего 15 лет. Тренерский штаб уверен: в будущем будут успехи и олимпийские медали.