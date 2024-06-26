Женщина-аким на тракторе восхитила жителей Арыси

Увидеть женщину за рулем трактора — редкость, а если это еще и аким целого города.

Глава Арыси Гульжан Курманбекова умеет не только управлять городом, но и водить трактор. У Гульжан Мамытовны есть права. Градоначальница приняла активное участие в акции «Таза Қазақстан». Вместе с ней в субботнике приняли участие государственные служащие, работники учреждений, предпринимательства, ветераны, спортсмены и граждане искусств, представители трудовых ресурсов, молодежь города.

«Сотрудники управления культуры и спорта, всех библиотек и спортивных организаций города каждую неделю очищают вверенные нам участки. Город Арысь разделен на секторы, нам дали третий сектор. И мы поддерживаем чистоту. Всех призываю принять участие в акции «Таза Казахстан»», — говорит Канат Нарбеков, заведующий сектором управления культуры и спорта г. Арыс.

масштабной акции в Арыси приняли участие больше 500-сот человек. Экоактивисты очистили улицы от мусора, обочины от сорняков и заросших кустарников. Субботник в этот раз провели с танцами и песнями. Артисты города призвали жителей встать на стражу чистоты и исполнили импровизационную песню «Таза Қазақстан».

«Чтобы снизить риски возникновения пожаров, мы проводим уборку сухой травы и сухостоя. С начала акции мы не пропустили ни одного субботника, с нашей организации сегодня участвуют 8 человек, каждый казахстанец должен поддерживать чистоту своего дома, города и страны. Всех призываю участвовать в акции «Таза Казахстан», — говорит Сырлыбек Мусабеков, общественный активист, председатель благотворительного фонда «Қолғабыс» .

Субботник прошел во всех районах Туркестанской области. Только за неделю вывезено 250 тонн мусора. В прошедших на прошлой неделе субботниках, проведенных в 30 населенных пунктах, приняли участие более 50 тысяч жителей. К уборке было привлечено 69 единиц техники.

В рамках общенациональной инициативы главы государства «Таза Қазақстан» очищено около 400 километров сельских дорог, территории, прилегающие к ста двадцати одному государственному учреждению, более 500-сот объектов предпринимательства. Были приведены в порядок 57 остановок и деревья вдоль 1291 улицы.

«Выражаю благодарность всем землякам, которые поддержали важную экоакцию. Истоки культуры — в чистоте. Чистота начинается с порога. Мы должны сделать сохранение чистоты, посадку деревьев жизненным навыком. Не будьте равнодушными. Мы должны содержать свое окружение в чистоте. Чистота — зеркало всего. Гости, которые приезжают к нам, сначала оценивают уровень чистоты», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Глава региона Дархан Сатыбалды поручил ответственным активизировать работу в рамках акции » Таза Казахстан». Цель экологической акции — изменить отношение общества к сохранению чистоты, бережно относиться к природе, привить жителям культуру охраны окружающей среды и не загрязнять ее.

В экоакции, которая прошла в Арыси, приняли участие жители города, сотрудники госорганов, предприятий, ветераны, спортсмены и граждане искусств, представители трудовых коллективов, молодежь города. Вывезено более 23 тонн мусора.

Кроме того, в целях обеспечения чистоты в зонах отдыха управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и акиматом Тюлькубасского района в рамках экоакции «Таза Қазақстан» проведены субботники в ущелье Машат.

«В целях обеспечения чистоты зон отдыха акиматом Тюлькубасского района в рамках акции «Таза Қазақстан» проведены субботники в урочище ущелья Машат», — Зулфухар Жолдасов, первый заместитель акима Туркестанской области .

Работа по поддержанию чистоты ведется также в сфере здравоохранения. Во всех 724 объектах здравоохранения проводятся субботники. В регионе планируется провести около 600. К экоакуии привлекаются как можно больше общественных работников. Более шести тысяч человек занимаются уборкой, более одной тысячи – озеленением.

Напомню, акцию «Таза Казахстан» инициировал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Президент назвал «Таза Казахстан» важным политическим проектом.

«По моей инициативе в стране проходит общенациональная кампания «Таза Қазақстан». Она также пройдет в регионах, пострадавших от паводков. Предупреждаю, это вовсе не разовая акция: нам нужно постоянно уделять внимание озеленению и очистке территорий во всех регионах. Если каждый из нас будет вносить вклад в общее благо, то наша страна станет только лучше. Мы должны привести наши города и поселки в надлежащее состояние. Каждый дом, двор, жилой комплекс, парк и прочее не должны остаться без внимания акимов и общественности. Граждане должны проявить высокую активность, ведь речь идет о здоровой и привлекательной среде обитания. Это очень важный социальный и даже политический проект, призванный объединить усилия во имя общего дела, благоустроить наши города и села, развить экологическое сознание в обществе. Его инициаторами стали, прежде всего, такие же ответственные граждане, как вы. Трудовой подвиг, совершенный во имя страны, никогда не будет забыт. Поэтому сегодняшние награды – это проявление безграничной благодарности народа», Касым-Жомарт Токаев, президент РК .

По мнению главы государства, нужно понимать, что состояние окружающей среды – это наша общая ответственность.