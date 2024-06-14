На юге Казахстана жертвы домашних тиранов стали чаще обращаться в кризисные центры, передает 24KZ.

Только в Шымкенте за этот год 700 человек попросили о помощи. В центре им оказывают полную юридическую, социальную и психологическую поддержку. Специалисты говорят, в основном приходят женщины с детьми, для которых насилие в семье стало настоящим кошмаром. Героиня следующего материала больше 10 лет терпела побои, унижения, истязания от мужа.

Динара нервно поправляет платок, пряча лицо от камеры. Она боится, что муж узнает её и найдёт. Её история о том, как домашний уют превратился в ад.

«У нас есть такая традиция, что девушек воруют. У меня тоже такая судьба была. Три дня знакомы были. Началось всё с того, что он говорит: «Ты замуж вышла, оставляешь работу, и в магазины, на улицу, через забор не выходишь без разрешения», — говорит Динара.

Динара узнала, какого это жить с мужем абьюзером. В доме всё чаще стали возникать скандалы. Она постоянно терпела унижения и побои на глазах у детей. И так продолжалось больше 10 лет.

«Он начинает искать любые поводы. Это может быть и еда не вкусная, и тапок не так лежит, и я не в ту одежду одета. Я понимаю, что сегодня будет скандал, что сегодня меня побьют. Эмоциональное и физическое насилие. Это и побои, и маты разные, может кинуть что попадет в руки», — рассказала Динара.

После очередного избиения женщина не выдержала и решила сбежать. В кризисном центре Динаре и её детям оказали необходимую помощь. Тут они получили крышу над головой, еду, одежду. Но самое главное – это поддержка.

«Мы работаем с этими женщинами, чтобы они боролись за себя. Боролись за своё достоинство, чтобы у них была смекалка, смелость за себя постоять. Этот страх унижает, они на всё готовы, если бы не били детей», — говорит Малика Жусупова, руководитель кризисного центра в г. Шымкенте.

Специалисты центра говорят, что такие истории, как у Динары, далеко не редкость. К ним приходят женщины, которые годами терпели насилие. Многие боятся уйти из-за страха перед мужьями, из-за финансовой зависимости или из-за детей. В прошлом году, выступая с посланием к народу, Президент поручил ужесточить наказание для домашних тиранов. Был разработан законопроект о семейно-бытовом насилии.

«За умышленное причинение легкого вреда здоровью штраф 200 МРП или общественные работы до 200 часов, либо арест до 50 суток. Тоже самое касается и побоев. Если раньше было 10 МРП, то сейчас 80 МРП, общественные работы до 80 часов или 25 суток ареста. Также ужесточено наказание за истязание», — говорит Жанна Асанова, депутат сената парламента РК.

Абьюзеров теперь будут направлять на принудительное лечение. Специалисты отмечают, что в Казахстане теперь одно из самых передовых законодательств по противодействию бытовому насилию.