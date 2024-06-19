Новый сквер в честь дня города появился в Шымкенте

В одном из микрорайонов Шымкента открылось новое место для отдыха и прогулок.

Финансовые расходы на строительство аллеи «Big Tulip» взяли на себя спонсоры. В Шымкенте на месте стихийной парковки появилась новая зона для отдыха и прогулок. Сквер открыли на пересечение улиц Жибек жолы-Сайрамская. На территории площадью 10 тысяч квадратных метров созданы все необходимые условия для отдыха жителей.

Объект оснащен современными светильниками, креслами-качалками и малыми архитектурными формами уникального дизайна. Сквер назвали Big Tulip и такое решение было принято не спроста.

Кайрат Куанышбаев, руководитель компании «BI Group» в г. Шымкенте:

«На самом деле название «Big Tulip» было выбрано не случайно. Тюльпан – символ Шымкента. По этой причине мы поставили огромную инсталляцию — букет из пяти тюльпанов у входа в аллею. Такое решение было принято, чтобы гости и жители города понимали, что они находятся в Шымкенте. Надеемся, что здесь жители будут отдыхать, радоваться и приятно проводить время среди зеленого оазиса».

Из бюджета на строительство аллеи было потрачено ноль тенге. Компания «BI Group» подарила Шымкенту зону для отдыха ко Дню города. В этом году исполнилось 5 лет, как крупный строительный холдинг участвует в благоустройстве мегаполиса. Посетители объекта, среди которых дети, говорят, что новый объект Big Tulip — построен с любовью.

Динислам Сапарали, житель г. Шымкента:

«Нам раньше негде было играть с друзьями, теперь здесь такой большой парк, очень зелено».

В церемонии открытия аллеи принял участие аким города Габит Сыздыкбеков. По его словам в Шымкенте увеличится количество парков и зоны для отдыха. Глава мегаполиса рассказывает, что работы, связанные с благоустройством города, будут находиться под его пристальным контролем.

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента:

«Это место не сквер, а большой парк прям. Территория большая. Вы знаете, как здесь раньше было. И это не все. Постепенно мы будем увеличивать количество парков в городе».

Сегодня в Шымкенте насчитывается 10 парков и 47 скверов.