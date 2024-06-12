«Самый честный полицейский» Шымкента попал под суд

В Шымкенте проходит резонансный судебный процесс.

Перед судом предстал экс-полицейский Азамат Аимбетов, которого казахстанцы прозвали самым честным сотрудником правоохранительных органов, передает OTYRAR.

Его обвиняют в получении взятки путем вымогательства. Освещать заседание журналистам разрешили только с одним условием — не снимать лица подсудимого. По данным следствия, Аимбетов получил деньги от водителя и его подруги, которых он обещал не привлекать к административной ответственности. В материалах дела указывается, что свои услуги бывший командир оценил в 700 тысяч тенге.

Вину по части получения взятки, подсудимый признает, что не скажешь о вымогательстве. В своих показаниях Аимбетов уверяет, что не запугивал задержанных.

Азамат Аимбетов, подсудимый, экс-полицейский:

«Уважаемый суд, как я уже говорил, я частично признаю свою вину. Я никому не угрожал, никого не принуждал. Поэтому, свою вину я признаю только частично».

Коррупционная история берет свое начало с 30 декабря прошлого года. Тогда сотрудники полиции остановили жительницу Шымкента по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Однако на сегодняшнем судебном заседании водитель заявил, что в тот день он не употреблял алкоголь. Кроме того, выяснилось, что он с экс-полицейским Аимбетовым знаком давно.

«Я не употребляла алкоголь. Меня попросила подуть в трубочку несколько раз. Я отказалсь. После меня несколько часов держали там. Потом появился Азамат. Он спросил у меня, что ты делаешь, лучше сдай тест. А я сама лично знаю Азмата Аимбетова. М ы сним общались. Я ему доверилась и сдала анализы на кровь. Откуда мне было знать, что он у меня попросит деньги»,- говорит свидетель.

На сегодняшнем суде в качестве свидетелей присутствовали еще двое правоохранителей, которые находились на месте происшествия. В материалах дела указано, что сотрудники шымкентского полка патрульной полиции хоть и выявили нарушения у автовладельца, но не стали составлять на нее административный протокол. Свои действия стражи порядка объяснили тем, что именно в этот момент вышла из строя специальное устройство, то есть планшет.

По подозрению в получении взятки Азамат Аимбетов был задержан в марте этого года. Экс-полицейский был задержан его коллегами, струдниками управления собственной безопасности. Уголовное дело возбудили по заявлению жителей Шымкента. На следующем процессе планируется допрос остальных свидетелей.

Два года назад Азамат Аимбетов прославился тем, что написал заявление на своего начальника полковника Мухтара Бухарбаева и обвинил его в поборах. Тогда полицейский записал публичное видеообращение к президенту и министру внутренних дел заявив, что Бухарбаев вынуждал покупать ему дорогие вещи, авиабилеты, мебель и даже елку.

После заявления Аимбетова, дело взял на контроль Антикор. Бухарбаева в итоге признали виновным и посадили. После этого Аимбетов даже получил награду от борцов с коррупцией и своего рода славу среди казахстанцев.