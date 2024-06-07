Сотрудники ЕНПФ проведут «День открытых дверей»

«День открытых дверей» на тему: «Цифровой ЕНПФ. Новшества в электронных услугах Фонда» проведут АО ЕНПФ.

В ходе мероприятия, которое пройдет в формате онлайн-встречи, специалисты ЕНПФ расскажут участникам об этих и других электронных услугах, в том числе и введенных в 2024 году, а также и о том, что необходимо для их получения.

На онлайн-встречу приглашаются все желающие, а также представители СМИ. Надеемся, она будет полезна всем – как вкладчикам, так и журналистам, задействованным в освещении нововведений, касающихся накопительной пенсионной системы Казахстана.

Напоминаем, что «День открытых дверей» пройдёт в онлайн-формате 11 июня 2024 года c 10-00 до 17-00 часов:

1 сессия состоится в 10-00 часов (время подключения в 09-30 часов);

2 сессия состоится в 12-00 часов (время подключения в 11-30 часов);

3 сессия состоится в 15-00 часов (время подключения в 14-30 часов).

Для того, чтобы принять участие в мероприятии необходимо зарегистрироваться. Каждому участнику необходимо перейти по ссылке:

1 сессия https://enpf.webex.com/weblink/register/r571e49db0a7819f50c01cb14b9703809

2 сессия-https://enpf.webex.com/weblink/register/r5fb28792ed353c72d5b9e3a509739787

3 сессия-https://enpf.webex.com/weblink/register/r81bde34d1151d2b5fdc454f44d23faea