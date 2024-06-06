В Шымкенте прошел уникальный бизнес-тур

Как заработать «Иммунитет от налоговой» и экономить на налогах говорили на семинаре, организованном при поддержке Bereke Business.

На встречу с известным экспертом по налогам Дмитрием Казанцевым @Kazantsev_fingram пришли 360 бухгалтеров и предпринимателей третьего мегаполиса.

Встреча с бухгалтерами и предпринимателями началась с заявления эксперта — «Зачастую первые руководители делегируют бухгалтерам вопросы, в которых сами практически не разбираются». Впрочем, подобных инсайдов в течение всего практикума было немало – от историй о том, как поменяв форму собственности, предприниматель сэкономил 100 миллионов тенге в год на налогах. до реально работающих инструментов по выводу из тени… контрабанды.

Главные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются предприниматели — всеобщее декларирование, запрет на дробление бизнеса, подготовка к нововведениям ввоза товаров из заграницы, а также экономия на НДС. По словам коуча, задача мероприятия – показать и подсветить все проблемы бизнеса, которые бывают: где предприниматели чаще всего нарушают закон, чего им ждать, как правильно и легально защититься.

Мероприятие прошло при поддержке Bereke Business @berekebusiness_kz. Директор филиала в г.Шымкент АО «Bereke Bank» Марат Утемисов ответил на главный вопрос – какая задача стоит перед Береке-банком в вопросах просвещения предпринимателей.

Участники тренинга отмечают — Дмитрий Казанцев тот самый коуч, который дает практические знания, основанные на его личном опыте и законодательстве страны. И в этом его главное отличие от инфоцыган.

По наблюдениям Дмитрия Казанцева, в вопросах налогов и финансов казахстанские бизнесмены делятся на два типа: те, кто преднамеренно нарушают закон и понимают, что впоследствии могут понести наказание, а также те, кто совершают проступки по собственному незнанию. Прокачать свои навыки на встрече в Шымкенте собралось 360 человек. По словам организаторов, бизнес-тур охватит 18 городов Казахстана. И завершится 24 июня в Талдыкоргане