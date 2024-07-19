Аким Туркестанской области посетил крупные предприятия Созакского района, которые вносят ощутимый вклад в экономику страны. Дархан Сатыбалды посетил заводы «Казатомпром-SaUran» и «Катко».

На этом предприятии добывают природный уран, осуществляют переработку его закиси и химического концентрата. На предприятии, которое работает в Созакском районе Туркестанской области с 2006 года, трудятся больше одной тысячи человек. Большая часть сотрудников — а это 95% — жители Созакского района.

ТОО «Казатомпром-Sauran» ведет добычу природного урана на месторождениях «Канжуган», «Центральный Мойынкум» и «Мынкудук».

Аким региона посетил и совместное казахско-французское предприятие «КАТКО» в поселке Таукент. Оно работает в Созакском районе с 1996 года. Аким региона Дархан Сатыбалды обсудил с руководством предприятия ряд важных вопросов.

«Предлагаем усилить поддержку местного населения, организацию общих социальных мероприятий. Можно открывать учебные заведения. Хорошо, если там подготовят нужных вам специалистов. Крупнейшие предприятия мира также уделяют особое внимание благотворительности. Создают условия для комфортного проживания населения. Поэтому предлагаем вам усилить работу в этом направлении. Давайте работать согласованно», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Как отмечает президент страны Касым-Жомарт Токаев, Казахстан занимает первое место в мире по производству урана, обеспечивая более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе. Сейчас важнейшая задача – обеспечение экономической самодостаточности Казахстана, считает глава государства. Касым-Жомарт Токаев поставил задачу правительству форсировать геологоразведочные работы.

«На текущем этапе самая важная задача – это формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. Поэтому основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. Мы должны реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для нашей страны проектов. Задача диверсификации экономики становится еще более актуальной», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Казатомпром-Сауран — лидер по добыче урана. Важно отметить, что в Созакском районе недропользователи ежегодно инвестируют больше 300-сот миллионов тенге в строительство дорог, развитие систем здравоохранения и спорта, спонсирует социальные проекты в Туркестанской области.