Акция «Нет наркотикам!» провели в оздоровительном лагере «Балауса»

В летнем оздоровительном лагере Туркестанской области прошла акция «Нет наркотикам».

В рамках которого были организованы соревнования по мини-футболу и шашкам. Победителям вручили благодарственные письма от имени главного полицейского области

Вести здоровый образ жизни — должно войти в привычку. С таким посЫлом к подросткам, отдыхающим в летнем оздоровительном лагере «Балауса», обратились представители правоохранительных органов. Весёлые старты проходят под девизом: «Нет наркотикам!»

Жанибек Нурлыбай, заместитель начальника управления по противодействию наркотикам в Туркестанской области

«Дети должны заниматься спортом. Мы должны научить их проводить свободное время с пользой для здоровья. В их становлении как личности, важно объяснить о вреде наркотиков».

Подростки соревнуются в мини-футболе и эстафете, а воспитатели состязаются в шашках. Все ведут здоровый образ жизни и поддержают призыв вместе противостоять наркомании.

Нурсултан Абдумажит, старший воспитатель:

«Важно, чтобы такое мероприятия проводились чаще и не только в одном лагере. Эту эстафету мы передаём во все оздоровительные учреждения Туркестанской области. Благодарим организаторов».

По итогам конкурса, организованного сотрудниками областного департамента полиции, победителям и командам, занявшим призовые места, вручили ценные подарки и благодарственные письма от имени главного полицейского региона. Участников, проявивших активность в играх, наградили кубками и медалями.

«Мы выиграли главный приз. Игра прошла интересно. Спасибо полицейским, которые организовали такие состязания. Мы не собираемся употреблять наркотики!»,— делиться отдыхающий лагеря.

«Спасибо организаторам. Мы поняли вред наркотиков. Хотелось бы, чтобы такие соревнования проводились постоянно»,— говорит отдыхающая лагеря.

Наркопреступность, по словам главы государства – ещё один бич нашего общества. Только за последние четыре года количество изъятой «синтэтики» увеличилось в 100 раз. Наркодилеры активно используют интернет. Только с начала года правоохранители заблокировали больше двух тысяч сайтов.

Касым-Жомарт Токаев, президент РК:

«Производство наркотиков перешло на территорию Республики Казахстан – это серьёзное явление, которое угрожает безопасности нашего государства. Здесь нужно объединить усилия всех уполномоченных органов для борьбы, иначе мы упустим ситуацию. Принять самые решительные меры по ликвидации всех очагов производства синтетических наркотиков на территории Казахстана. Это очень важная задача».

В Туркестанской области разработан комплексный план борьбы с наркотическими веществами. Организаторы заверили акция «Есірткіге жол жоқ!» будет проходить на постоянной основе.