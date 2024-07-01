Габит Сыздыкбеков прокатился на электросамокате по новой прогулочной зоне

Открыта еще одна точка притяжения для гостей и жителей Шымкента.

Аким города Габит Сыздыкбеков открыл прогулочную зону на месте бывшей детской железной дороги и вместе с коллегами протестировал, прокатившись на электросамокате.

Место, которое долгие годы было заброшенным, в буквальном смысле расцвело. Территория прогулочной зоны составляет порядка шести км: от микрорайона «Спортивный» до дендропарка. Для пешеходов, жителей и гостей Шымкента предусмотрели воркаут-площадки, беговые и велосипедные дорожки.

На открытии нового объекта Габит Сыздыкбеков вместе с коллегами протестировали прогулочную зону, прокатившись на электросамокатах. Именно аким Шымкента, к слову, и стал инициатором восстановления территории бывшей детской железной дороги. Во время пешей прогулки глава города встретился с жителями и выслушал их проблемы.

В ближайшее время на новом объекте для обеспечения безопасности и комфорта граждан установят видеокамеры, также будет организовано круглосуточное патрулирование туристической полиции. Из бюджета на реконструкцию прогулочной зоны не потрачено ни одного тенге — всё было сделано за счет спонсоров.

Габит Сызыкбеков, аким г. Шымкента:

«Как я ранее говорил, нам помогают спонсоры. Вот этот парень построил дорогу, этот молодой человек строит площадку здесь. Есть еще ребята, которые покрасили нам стену. Выражаем им благодарность».

Сейчас станцию и вагоны, на первой и конечной остановках, планируют обновить, сохранив исторический облик. В скором времени здесь также откроются кофейни, где жители смогут перекусить и выпить прохладительные напитки.

Ролан Ибрагимов, руководитель управления ПТ и АД г. Шымкента:

«Все объекты на этой прогулочной зоне построены на средства спонсоров, кроме того электричество, которое подвели к объекту, также — за счет подрядных организации. Мы предусмотрели систему безопасности для жителей, гулять здесь не страшно, как взрослым, так и детям. Также, на пересечении улиц Байтерекова и Аргынбекова, мы устанавливаем светофор с кнопкой, то есть люди могут нажать и загорится зеленый цвет. Создаются условия, чтобы люди могли безопасно перейти через дорогу, есть еще специальные разметки и дорожные знаки».

Шымкентская детская железная дорога носила имя Гани Муратбаева. Решение о её строительстве было принято в 1979 году, причем открыть ее планировалось именно в 1980 году — в Международный год ребенка.

Пути тогда построили узкоколейные, шириной 750 миллиметров и длиной порядка шести километров. Поезд курсировал между двумя станциями: Спортивная — возле Центрального стадиона имени Каджимукана и Тулпар — у шымкентского дендропарка.

В акимате пояснили, что детскую железную дорогу приходилось неоднократно закрывать из-за проблем с ремонтом локомотива. В середине 2010 года, после недолгого использования, детский поезд окончательно остановился в депо. В 2013 году транспортная прокуратура запретила эксплуатацию детской железной дороги.

Горожане неоднократно поднимали вопрос многолетнего простоя детской железной дороги. Но запустить поезд оказалось невозможным: железная дорога за оказалась расположена близко к домам, а часть путей была демонтирована при строительстве развязки.

Точку в вопросе поставили, создав проект, направленный на активный отдых горожан, который реализовали власти Шымкента в рамках социальной ответственности бизнеса.