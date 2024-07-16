«И дым Отечества нам сладок и приятен…»

В республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» Министерства просвещения Республики Казахстан, расположенном в Акмолинской области, состоялась церемония открытия международного детского курултая «Эпохи и времена».

Курултай организован Всемирной ассоциацией казахов в целях поддержки детей казахской диаспоры из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В мероприятии принял участие первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов Заутбек Турисбеков.

Заутбек Каусбекович выступил перед юными соотечественниками, в числе которых отличники учебы и победители различных конкурсов, с поздравительной речью по случаю открытия курултая. Рассказал им о трагических страницах истории народа: вынужденного переселения казахов из родных мест, об испытаниях, выпавших на их долю.

Заутбек Турисбеков пожелал детям — представителям счастливого поколения, свидетелям сбывшихся надежд наших предков — беречь родной казахский язык, сохранять культуру, народные обычаи, чувство национального достоинства и поддерживать крепкие связи с соотечественниками. А еще пожелал им комфортного отдыха в центре «Балдаурен» и найти здесь верных друзей.

Заутбек Турисбеков вручил благодарственное письмо и подарок для музея казахской диаспоры.

Родители детей, отдыхающих в «Балдаурене», к слову, расположенном в живописнейшем месте Сулу Кокше, и руководители групп, приехавших из-за рубежа, в свою очередь, выразили благодарность организаторам такого прекрасного отдыха детей на исторической Родине и вручили подарки.

Эта благородная традиция — принимать в учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» молодых представителей казахской диаспоры, проживающих за рубежом, берет свое начало с 2003 года. В тот год центр принял на летний отдых всего пять детей, теперь здесь отдыхают 288 ребят из семи стран: Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Китая, Германии, России и, конечно же, Казахстана.

Самым опытным и уважаемым организатором этого мероприятия стала ветеран ассоциации Ботагоз Уатан. Вместе с другими Ботагоз апай пожелала детям хорошего настроения и благополучного возвращения в свои страны!