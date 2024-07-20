Кайрат Нуртас вышел на свободу после ареста

Скандальный певец вышел на свободу после инцидента в самолете, передает OTYRAR.

Встречали артиста его родители, друзья и даже поклонники.

«Спасибо всем кто переживал. Со мной все хорошо», — сказал Кайрат Нуртаса.

Мама Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова в интервью пояснила, что не желает никому попасть в тюрьму и поблагодарила всех за поддержку.



Напомним, 5 июля стало известно о том, что певец попал в словесную перепалку, которая перешла в драку. Кайрата Нуртаса осудили на 15 суток за мелкое хулиганство. Артист пытался обжаловать приговор, но в апелляционном суде решение оставили без изменений.