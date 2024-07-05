Казахстан в ШОС: значительные достижения и планы на будущее

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подытожил период председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отметив значительные достижения и активную поддержку всех участников организации.

В течение этого времени было организовано около 150 мероприятий различного уровня, охватывающих такие сферы, как цифровые технологии, туризм, энергетика и бизнес.

Среди ключевых событий также был молодежный совет ШОС.

«Договорная база пополнилась 60 новыми документами. Среди них антинаркотическая стратегия, план по реализации стратегии экономического сотрудничества, соглашение в сфере охраны окружающей среды, и стратегия развития энергетического сотрудничества. Круг международных организаций-партнеров ШОС расширился, а деятельность специальной рабочей группы по инвестициям возобновлена. Позитивную динамику приобрел процесс перехода на расчеты в национальных валютах,» — отметил Токаев.

Президент подчеркнул, что все эти меры способствовали динамичному развитию торгово-экономического сотрудничества на пространстве ШОС.

Особое внимание в период председательства Казахстан уделил укреплению культурно-гуманитарных связей.

«Запущен ряд ключевых проектов, делающих «формат ШОС» еще более привлекательным. Среди них проект «Духовные святыни стран ШОС» и первый международный музыкальный фестиваль «Шелковый путь ШОС». Также определены 10 туристических территорий для реализации совместных проектов. Город Алматы стал культурной и туристической столицей ШОС,» — рассказал глава государства.

В целом, как заявил Токаев, Казахстан полностью выполнил все заявленные на предыдущем саммите цели и задачи.

Президент выразил искреннюю признательность всем странам за поддержку и активное участие в реализации казахстанских инициатив.

Подводя итог, Касым-Жомарт Токаев отметил, что председательство Казахстана в ШОС ознаменовалось успешным выполнением намеченных планов, значительным прогрессом в различных областях сотрудничества и укреплением международных связей, что способствует дальнейшему развитию ШОС и укреплению ее позиции на мировой арене.