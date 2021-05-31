В летний период наступает период повышения рисков среди населения заболеваний острыми кишечными инфекциями, вирусной и бактериальной природы, рассказали эксперты Министерства здравоохранения в ходе брифинга в СЦК.

«Заражение зачастую происходит при употреблении инфицированных продуктов питания, загрязненной питьевой воды, при контакте с больным или бактерионосителем через грязные руки и предметы быта», — предупредила главный эксперт управления санитарно-гигиенического контроля и надзора за объектами питания, образования и воспитания Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Индира Басманова.

Профилактика кишечных инфекций во многом зависит от соблюдения правил личной гигиены.

По ее словам, необходимо придерживаться ряда простых рекомендаций:

— соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом;

— использовать для питья кипяченую или бутилированную воду гарантированного качества;

— перед употреблением тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды, бахчевые культуры;

— хранить продукты в местах, защищенных от насекомых, грызунов, домашних животных;

— скоропортящиеся продукты (молоко, творог, сметану, мясные полуфабрикаты, мясные и рыбные готовые блюда, салаты, кулинарные изделия с кремом и т.п.) лучше употреблять в день приобретения или приготовления, не хранить их долго (более 6-12 часов) даже в условиях холода, перед употреблением тщательно прогревать блюда, которые хранились более 12 часов;

— не покупать продукты в местах несанкционированной торговли;

— соблюдать температурный режим приготовления блюд (особенно мясных, рыбных, с использованием морепродуктов и яиц).