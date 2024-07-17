Модернизация инфраструктуры Шымкента: борьба с пробками на улицах

В Шымкенте активно проводятся комплексные работы по снижению заторов на дорогах.
Для уменьшения пробок на улицах города обновляется дорожная разметка, устанавливаются светофоры, дорожные знаки и обустраиваются правосторонние съезды.
На перекрестках улиц Жібек жолы-Сайрамская и Ибрагим ата-Сареми организуются правосторонние съезды, что способствует снижению заторов в этих районах.
Проспект Бәйдібек би является одной из основных магистралей города с высоким транспортным потоком.
В связи с этим на проспекте Бәйдібек би и улице Төлеметова были добавлены дополнительные полосы.
В дальнейшем планируется организация дополнительных полос на перекрестке Бәйдібек би — Алатау, что должно значительно улучшить пропускную способность этого участка.
Кроме того, на проспекте Бәйдібек би и улице Көшерова был организован разворот, а участок между проспектом Бәйдібек би и улицей Абылай был соединен.
Эти меры направлены на улучшение транспортного движения и снижение заторов в данном районе.
В качестве альтернативной дороги на проспекте Бәйдібек би была уложена асфальтная дорога и нанесена дорожная разметка на улице Таңбалытасс в микрорайонах Тұран и Тұран-2.
Это обеспечивает прямое сообщение с центром города, что также способствует снижению заторов на основных магистралях.
Все эти меры направлены на улучшение транспортной инфраструктуры города и повышение безопасности дорожного движения.
Обновление дорожной разметки, установка новых светофоров и дорожных знаков, а также организация дополнительных полос и съездов позволяют значительно снизить заторы и улучшить условия для передвижения как водителей, так и пешеходов.
В дальнейшем планируется продолжение работ по улучшению транспортной инфраструктуры города.
Особое внимание будет уделяться проблемным участкам, где наиболее часто возникают заторы.
Планируется внедрение новых технологий и методов управления дорожным движением, что позволит еще больше повысить эффективность работы транспортной системы города.
Улучшение пропускной способности улиц, снижение заторов и повышение уровня безопасности на дорогах способствуют более комфортному передвижению по городу.
Городские власти продолжают активно работать над улучшением транспортной инфраструктуры и планируют дальнейшие шаги по развитию и модернизации дорожной сети Шымкента.
Пресс-служба акима города Шымкента будет продолжать информировать жителей о проводимых работах и достигнутых результатах.