Молодежные группировки не поделили увеселительные заведения в Шымкенте

Молодежные ОПГ действовали в Шымкенте. Преступную деятельность пресекла полиция. Участников задержали в двух городах — Шымкенте и Алматы.

Выяснилось, что они «крышевали» увеселительные заведения и устраивали криминальные «разборки», с применением оружия за передел сферы влияния. В полицию доставлены 14 задержанных. Во время обысков было изъято огнестрельное оружие и патроны. Расследование продолжается.

Кудияр Нурсеитов, заместитель начальника УБОП ДП г. Шымкента: «Департаментом полиции Шымкента, совместно с сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью, на территории Шымкента и Алматы в ходе спецоперации задержаны 14 человек. Все доставлены в полицию. В настоящее время проводится расследование».