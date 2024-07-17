Можно ли проходить обследование по ОСМС в частных клиниках Шымкента?

При наличии медицинских показаний пациенты могут получить консультативно-диагностические услуги в частных клиниках, которые являются поставщиками фонда социального медицинского страхования (ФСМС).

Для этого необходимо направление от своей поликлиники.

Со списком поставщиков медицинских услуг можно ознакомиться на сайте фонда в разделе «ОСМС-гид», далее «Для пациентов» и затем «Выбрать клинику».

На данной странице можно скачать и ознакомиться со списком медицинских организаций, вошедших в базу данных субъектов здравоохранения, которые оказывают услуги в рамках ГОБМП (гарантированный объем бесплатной медицинской помощи) и системы ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование).

В этом списке также можно выбрать организацию для прикрепления.

Важно: при выборе организации для прикрепления обратите внимание на графу «Форма медицинской помощи» — прикрепиться можно только к клиникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (ПМСП).

В Шымкенте 189 медицинских организаций оказывают услуги населению в рамках ОСМС.

Из них 34 – государственные, а 156 – частные медицинские организации.

С внедрением системы обязательного социального медицинского страхования значительно улучшился потенциал оказания услуг в сфере здравоохранения, увеличилось количество медицинских учреждений. И, самое главное, у населения появился выбор.

Система ОСМС предоставляет возможность получать качественные медицинские услуги в различных медицинских учреждениях, что значительно расширяет возможности пациентов.

Теперь жители города могут выбирать клинику в зависимости от своих предпочтений и потребностей, будь то государственное или частное медицинское учреждение.

Также стоит отметить, что частные клиники, вошедшие в систему ОСМС, обязаны соблюдать стандарты качества, установленные фондом. Это гарантирует, что пациенты получают необходимое лечение и диагностику на высоком уровне.

Если у вас есть направление от поликлиники, вы можете обратиться в выбранное медицинское учреждение и пройти обследование, не беспокоясь о дополнительных затратах, поскольку услуги будут оплачены за счет фонда социального медицинского страхования.

Таким образом, система ОСМС предоставляет широкие возможности для получения медицинской помощи, улучшая доступность и качество услуг для населения.