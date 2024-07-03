На 2,5 млн тенге оштрафовали уличных торговцев в Шымкенте

Шымкент станет центром притяжения инвестиций! Такой план у местных чиновников.

В этом году в город планируют вложить около 930 млрд тенге. А до конца года планируется реализовать 64 инвестиционных проекта на 262 миллиарда. Благодаря крупным вложениям, в Шымкенте создадут 6 тысяч рабочих мест.

В Шымкенте нелегальных торговцев оштрафовали на 2 с половиной миллиона тенге — из них полтора миллиона уже взыскано. Об этом сообщил заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. По словам Ермека Турманова, в целях ликвидации беспорядочной торговли, в городе регулярно проводятся разъяснительные работы. Кроме того в третьем мегаполисе страны планируют увеличить объем розничной торговли.

Ермек Турманов, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Шымкента:

«Всего за пять месяцев этого года объем розничной торговли увеличен на 339 млрд тенге. В планах теперь увеличить эту сумму до 786 млрд тенге. Такой высокий показатель у нас, благодаря нашим торговым центрам и рынкам».

С начала года в Шымкент инвестировано больше 200 млрд тенге, до конца года эту сумму планируют увеличить до 928 млрд. Сумма инвестиций, полученных из государственного бюджета, составила 29 с половиной миллиардов тенге, а частные инвестиции составили 174 млрд-да 200 млн тенге. В целом, в городе создан пул из 220 инвестиционных проектов на 2 трлн 700 млрд тенге, которые будут реализованы до 2028 года. Ожидается, что будет создано более 30 тысяч новых рабочих мест.

Ермек Турманов, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Шымкента:

«У нас разработан четкий план на этот счет. Все инвестиционные проекты на этот год разделены по месяцам. Кроме того, инвестиции в сферу здравоохранения мы планируем увеличить, подключив новый проект. В индустриальной зоне «Тассай» сейчас ведутся строительные работы, приобретено необходимое оборудования. Работу планируют начать до конца этого года».

В этом году в Шымкенте планируют реализовать 64 инвестиционных проекта на 262 млрд-да тенге и создать свыше 6 тысяч новых рабочих мест. Всего в промышленном секторе Шымкента сосредоточено 902 действующих промышленных предприятия, в том числе 20 крупных, 45 средних и 837 — малого бизнеса.