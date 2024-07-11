Некому читать и некому работать: библиотекари могут исчезнуть

В Казахстане могут исчезнуть библиотекари.

Специалисты говорят, что это связано с тем, что на эту специальность выделяют мало грантов. Кроме того, у большинства абитуриентов также отсутствует желание получать высшее образование по данной профессии.

Библиотекари Казахстана бьют тревогу. Специалисты говорят, что необходимо увеличить гранты на эту профессию. Количество студентов, обучающихся по этой специальности, с каждым годом уменьшается. Со временем из-за отсутствия кадров книгохранилища и вовсе могут закрыться, рассказывают эксперты.

Анар Жапаркулова, директор областной научно-универсальной библиотеки им. Аль-Фараби:

«Сейчас на нашем факультете есть профессия библиотекаря, но так как абитуриентов поступающих на эту профессию мало, специальность добавили в исторический факультет. Если будет хоть какая-то поддержка этой профессии, то ситуация изменится».

Сенатор Айгуль Каппарова говорит:если мы не будем готовить библиотекарей, то в будущем казахстанцы перестанут читать книги. Депутат обещает решить эту проблему после консультации с профильным министерством.

Айгуль Каппарова, депутат сената парламента РК:

«Эта тема должна быть изучена. Первое, что нужно изучить необходимо это нам или нет? Нужно выяснить как обстоят дела за границей? Я считаю, что это необходимо. Мы потеряем библиотекарей в будущем, если не будем их обучать. Как люди будет читать книги, если мы не будем готовить библиотекарей? Это тоже большая проблема. Мы постараемся решить её совместно с министерством высшего образования и науки».

На библиотечную профессию в стране в этом году выделено 100 грантов. Показатель остался неизменным. В новом учебном году также планируют выделить всего 100 грантов.