Парк Кен баба возвращают горожанам

Парк Кен баба, любимое место отдыха многих шымкентцев, возвращается в государственную собственность!

Акимат города активно работает над этим вопросом, и уже достигнуты значительные успехи.

Судебные разбирательства, которые длились несколько месяцев, завершились в пользу города. Постановлением суда от 10 июля 2024 года решение о возвращении парка было окончательно подтверждено.

В 1999 году решением акима города земельный участок площадью 3,9272 га был передан ТОО «ЧПКФ «Сапар» во временное пользование на 15 лет для организации центра эстетического и культурного воспитания детей и подростков на территории детского парка.

Вместо реализации первоначального проекта, парк быстро превратился в крупную зону общепита.

В процессе коммерческой эксплуатации вырубались вековые дубы, значительные участки парка покрывались бетоном и плиткой, а обещанный детский центр так и не был создан. Бесплатные детские площадки, качели и песочницы также были уничтожены.

Количество коммерческих объектов в парке увеличилось, а санитарное состояние ухудшилось, что вызвало множество жалоб со стороны горожан.

Учитывая общественное мнение, акимат начал процесс возвращения парка в государственную собственность, так как срок аренды, установленный в 1999 году, давно истек.

Согласно генеральному плану города Шымкента, территория парка Кен баба отведена под «зеленую зону».

Однако до завершения судебных разбирательств город не мог законно заниматься благоустройством и озеленением парка, поскольку бюджетные средства нельзя расходовать на объекты, не принадлежащие городу.

Жалобы горожан на неудовлетворительное состояние парка находились в ведении бизнеса, который не выполнил свои социальные обязательства.

Департамент управления земельными ресурсами города направил исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд города Шымкента о признании недействительными постановлений акимата города Шымкента о предоставлении земельного участка и последующих сделок.

Решением суда от 30 апреля 2024 года исковое заявление департамента было удовлетворено.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам шымкентского городского суда от 10 июля 2024 года решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.

Парк Кен баба частично возвращен в государственную собственность.

Однако после окончательного возвращения парка в государственную собственность перед акиматом встанет новая сложная задача: восстановить зеленую зону и вернуть горожанам парк, где можно будет приятно проводить время с семьей, наслаждаясь тенью и зеленью.

Акимат города Шымкента приложит все усилия для успешного завершения данного проекта и восстановления парка Кен баба в интересах горожан.

Тем не менее, паблик «Критика Шымкента» продолжает публиковать необоснованные жалобы от отдельных граждан в адрес акимата.

Эта позиция паблика вызывает множество вопросов.

В частности, остается неясным, почему поддерживаются негативные высказывания, которые не имеют ни юридической, ни моральной, ни эстетической обоснованности в отношении сотрудников структурных подразделений акимата.

Призываем горожан доверять только официальной информации и не поддаваться на провокации со стороны непроверенных и недостоверных источников.

Все новости, связанные с развитием города, акимат города Шымкент публикует на своей официальной странице в Instagram.

Просим вас направлять имеющиеся проблемные вопросы и жалобы в службу Ikomek, а также на страницу акимата города.