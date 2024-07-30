Туркестанская область вышла на 1 место по объему валовой продукции в сельском хозяйстве

Туркестанская область вышла на первое место в республике по объему валовой продукции в сельском хозяйстве.

Тем не менее глава региона поручил усилить работу в этом направлении и предоставить конкретный план действий.

Поручение главы государства Касым-Жомарта Токаева реализуют в Туркестанской области. Рост объема валовой продукции в регионе превысил 107%. И в денежном эквиваленте составил 216 миллиардов 900 миллионов тенге. По этому показателю Туркестанская область вышла на первое место в республике.

На совещании под председательством акима области Дархана Сатыбалды говорили об отраслевых проблемах. Глава региона поручил усилить работу по своевременному распределению удобрений аграриям, проведению разъяснительной работы, внедрению водосберегающих технологий, привлечению инвестиций в отрасль.

«Для повышения производительности важно водосбережение и внедрение новых технологий. Каждому акиму района — обозначить индикатор по внедрению водосберегающих технологий и дать конкретный план. Поддержку государства нужно использовать эффективно. В отношении ответственных руководителей в районах с низким уровнем показателей будут применены служебные меры. Ищите, привлекайте инвестиции в сельское хозяйство. Если мы этого не сделаем, потенциал региона не повысится. Необходимо активизировать работу по обновлению сельхозтехники», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

В Туркестанской области реализуют первый этап проекта «Хлопководство и создание кластера полной производственной цепочки». Согласно дорожной карте Минсельхоза, в этом году крестьянам планируется предоставить 156 тысяч тонн минеральных удобрений. На сегодняшний день закуплено почти 98 тысяч тонн.

На поддержку товаропроизводителей из областного бюджета выделены и освоены 7 млрд тенге. За первое полугодие внедрены водосберегающие технологии на 13 тысячах гектарах. Из них на восьми тысячах размещены технологии капельного орошения, на почти 5 тысячах гектарах – дождевального

«В этом году площади сельскохозяйственных культур увеличились на почти три с половиной тысячи гектаров и достигла 873 тысячи 600. Приоритет отдается рентабельным культурам. В частности, уменьшились площади с колосовыми культурами, хлопчатником и масличными культурами. Увеличились — с овощами, картофелем и бахчевыми. Кроме того, сахарная свёкла будет засеяна в нескольких районах области. Ведется интенсивная кампания по уборке зерна. На сегодняшний день убрано 220 тысяч гектаров из 282, собрано 554 тысячи тонн продукции. В общей сложности ожидаем собрать 716 тысяч тонн зерна. В этом году планируется собрать три с половиной млн-на тонн овощной, огородной и картофельной продукции», — говорит Нурбек Бадыраков, руководитель управления сельского хозяйства Туркестанской области .

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил в два раза увеличить финансирование сельского хозяйства и увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства.

«Наиболее острая из них – хроническая недофинансированность отрасли. Недостаток инвестиций приводит к износу сельхозтехники, низкой урожайности, невысокой производительности труда. Поэтому следует максимально, если будет возможность – в 2 раза, увеличить финансирование сельского хозяйства, привлекая не только бюджетные деньги, но и средства из других источников, в т.ч. банков второго уровня. Согласно расчетам, эти меры будут способствовать увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в два раза. Кроме того, мы сможем повысить уровень внесения минеральных удобрений хотя бы до 50% от научно обоснованной потребности», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан.

Как рассказали в областном управлении сельского хозяйства, методом капельного орошения засеяно 1200 гектар элитных сортов хлопка. По оценкам, с одного гектара будет получено 60 центнеров, а с общей площади — более 7 тысяч тонн. Создано 40 постоянных рабочих мест. В перспективе — реализация второго этапа проекта и открытие заводов, предусматривают производство в регионе девяти видов продукции из хлопка.