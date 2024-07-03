В Шымкенте инвестиционный бум набирает обороты

Шымкент демонстрирует впечатляющий рост инвестиционной привлекательности.

За первые 5 месяцев 2024 года в город привлечено 203,7 млрд тенге инвестиций, что на 17,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего объема инвестиций:

29,5 млрд тенге — средства из государственного бюджета.

174,2 млрд тенге — частные инвестиции.

В 2024 году городские власти ставят амбициозную цель: привлечь 928,7 млрд тенге инвестиций, что на 28,2% больше, чем в 2023 году.

Для достижения этой цели реализуется ряд мер:

Создан пул из 220 инвестиционных проектов на общую сумму 2,7 трлн тенге.

Планируется реализовать 64 проекта стоимостью 262 млрд тенге в 2024 году.

В обрабатывающей промышленности будет реализован 114 проектов на сумму 532 млрд тенге в период с 2024 по 2028 годы.

Реализация этих проектов позволит:

Создать более 30 000 новых рабочих мест.

Диверсифицировать экономику города.

Повысить уровень жизни населения.

Одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности Шымкента является наличие развитых индустриальных зон.

В настоящее время в городе функционируют 5 промышленных зон:

«Жұлдыз» (306 га): 35 проектов на сумму 126,7 млрд тенге (3230 новых рабочих мест).

«Тассай» (514 га): 43 проекта на сумму 50,7 млрд тенге (2600 новых рабочих мест).

«Оңтүстік» (159 га): 96 проектов на сумму 101,4 млрд тенге (3000 новых рабочих мест).

«Ордабасы» (40 га): 26 проектов на сумму 14,3 млрд тенге (570 новых рабочих мест).

«Шымкент-Агро» (50 га): 44 проекта на сумму 37,5 млрд тенге (1200 новых рабочих мест).

В 2024 году ожидается реализация новых инвестиционных проектов в каждой из этих зон.

Шымкент становится одним из лидеров по инвестиционной привлекательности в Казахстане.

Создаваемые здесь условия для бизнеса делают город интересным для вложения капитала как отечественными, так и зарубежными инвесторами.