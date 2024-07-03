В Шымкенте инвестиционный бум набирает обороты

Шымкент демонстрирует впечатляющий рост инвестиционной привлекательности.
За первые 5 месяцев 2024 года в город привлечено 203,7 млрд тенге инвестиций, что на 17,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из общего объема инвестиций:
29,5 млрд тенге — средства из государственного бюджета.
174,2 млрд тенге — частные инвестиции.
В 2024 году городские власти ставят амбициозную цель: привлечь 928,7 млрд тенге инвестиций, что на 28,2% больше, чем в 2023 году.
Для достижения этой цели реализуется ряд мер:
Создан пул из 220 инвестиционных проектов на общую сумму 2,7 трлн тенге.
Планируется реализовать 64 проекта стоимостью 262 млрд тенге в 2024 году.
В обрабатывающей промышленности будет реализован 114 проектов на сумму 532 млрд тенге в период с 2024 по 2028 годы.
Реализация этих проектов позволит:
Создать более 30 000 новых рабочих мест.
Диверсифицировать экономику города.
Повысить уровень жизни населения.
Одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности Шымкента является наличие развитых индустриальных зон.
В настоящее время в городе функционируют 5 промышленных зон:
«Жұлдыз» (306 га): 35 проектов на сумму 126,7 млрд тенге (3230 новых рабочих мест).
«Тассай» (514 га): 43 проекта на сумму 50,7 млрд тенге (2600 новых рабочих мест).
«Оңтүстік» (159 га): 96 проектов на сумму 101,4 млрд тенге (3000 новых рабочих мест).
«Ордабасы» (40 га): 26 проектов на сумму 14,3 млрд тенге (570 новых рабочих мест).
«Шымкент-Агро» (50 га): 44 проекта на сумму 37,5 млрд тенге (1200 новых рабочих мест).
В 2024 году ожидается реализация новых инвестиционных проектов в каждой из этих зон.
Шымкент становится одним из лидеров по инвестиционной привлекательности в Казахстане.
Создаваемые здесь условия для бизнеса делают город интересным для вложения капитала как отечественными, так и зарубежными инвесторами.