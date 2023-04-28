Прямые рейсы до Абу-Даби запустят в Туркестане

Рейсы планируют запустить уже в октябре 2023 года, сообщает OTYRAR.

Делегаты Европейского лоукостера «Wizz Air» встретились с представителями акимата для обсуждения деталей рейсов.

Пассажиры будут летать в столицу ОАЭ на современном А-321. В неделю из Туркестана до Абу-Даби можно будет летать два раза. Представители «Wizz Air» в ходе переговоров ознакомились с различной техникой, которыми оснащен международный аэропорт Туркестана.

Помимо этого, во время встречи обсуждали развитие туризма в Туркестане и укрепление торгово-экономических отношений.