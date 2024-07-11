В Туркестанской области интенсивно развивается сельское хозяйство.

Аким региона посетил хозяйство, где выращивают пшеницу и проследил за ходом уборочных работ. Кроме того в Туркестанской области внедряются влагосберегающие технологии.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды посетил Казыгуртский район и несколько крестьянских хозяйств. В ТОО «Казыгурт Агро» он ознакомился с ходом уборки пшеницы, обменялся мнениями и предложениями с крестьянами. Из 483-ёх гектаров, 350 засеяны пшеницей, остальные — другими культурами. 4 человека обеспечены постоянной, и еще 10 человек — сезонной работой.

«Мы начали сажать пшеницу в этом году, урожая намного больше, чем в прошлом году. Планируем собрать 20-25 центнеров. Уборку урожая начали 2-3 дня назад, если техника будет исправно работать через 10-15 дней завершим», — говорит Ержан Кобеев, предприниматель.

Одним из основных драйверов Туркестанской области является отрасль сельского хозяйства. В ответственном управлении работают по вопросам внедрения водосберегающих технологий, применения новых подходов, диверсификации посевов, систематизации работы, экспорта сельхозпродукции. Аким региона дал соответствующие поручения.

«На проведение весенне-полевые работы выделено 29 тысяч 700 тонн льготных горюче-смазочных материалов. На сегодняшний день товаропроизводителям отпущено 12 тысяч 600 тонн дизельного топлива. На субсидирование стоимости 88 тысяч тонн удобрений из областного бюджета выделено 7 млрд тенге. Субсидируется 60% стоимости приобретенных отечественных удобрений, 50%- зарубежных. Предприниматели полностью обеспечены семенами яровых культур.

На поддержку семеноводства из областного бюджета выделено 600 млн тенге. На сегодняшний день на 122 млн-на тенге субсидированы семена хлопка и кукурузы. В связи с климатической спецификой области, у нас первыми республике стартовала кампания по уборке 282 тысяч гектаров посевного зерна. Ожидается урожай — 534 тысяч тонн зерна.

На сегодняшний день из запланированной посевной площади было убрано 39 тысяч гектаров, из них 80 тысяч тонн зерна засыпано в амбары», — говорит Нурбек Бадыраков, руководитель управления сельского хозяйства Туркестанской области .

Также планируется собрать больше 3 миллионов тонн овощной, огородной и картофельной продукции. Уже собрали 418 тыс. тонн овощей, 113 тыс. тонн бахчевых, 206 тыс. тонн картофеля и 3 тыс. тонн фруктов.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости осуществить общестрановую кампанию внедрения культуры водопотребления.

«Следует широко внедрять водосберегающие технологии. Предстоит осуществить общестрановую кампанию внедрения культуры водопотребления – вода у нас расходуется как попало. Не стесняясь, нужно изучать опыт и практику соседних государств. Обеспечение страны водой – крайне важная задача, вопрос национальной безопасности», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК .

В рамках поручения Главы государства, в Туркестанской области к 2030 году, планируется внедрение водосберегающих технологий на 216 тысяч гектаров. В этом году будут внедрены новые водосберегающие технологии на 22-ух тысячах гектарах.