Аким Шымкента дал старт новым инициативам по благоустройству

Аким города Шымкента совершил очередной объезд, в рамках которого проверил состояние ряда значимых городских объектов.

Первым пунктом в его маршруте стала научно-универсальная библиотека имени Аль-Фараби, расположенная в Каратауском районе.

Во время визита аким подчеркнул важность увеличения книжного фонда библиотеки, уделив особое внимание необходимости расширения ассортимента детской литературы на иностранных языках.

По его мнению, доступ к такому литературному материалу способствует всестороннему развитию детей и подростков, что крайне важно для будущего города.

Следующим объектом проверки стали работы по реконструкции автодороги А-2, которые ведутся на 6-7 этапах, а также ремонт улицы Өтегенова.

Глава города лично осмотрел ход работ и дал поручение подрядчикам сосредоточить особое внимание на благоустройстве пешеходных зон и озеленении прилегающих территорий.

Аким подчеркнул, что качество выполнения этих работ имеет важное значение для улучшения инфраструктуры и повышения уровня комфорта жителей.

Важной частью объезда стало посещение жилого массива «Жаңаталап» в Туранском районе, где ведется строительство нового моста.

Глава города отметил, что работы идут по установленному графику, что свидетельствует о высокой дисциплине и ответственности исполнителей.

Вместе с тем, аким напомнил ответственным специалистам о необходимости строгого соблюдения стандартов качества и сроков выполнения строительных работ, подчеркнув, что это является основой для успешного завершения проекта и его дальнейшей эксплуатации.

Кроме того, аким посетил мусорный полигон, где проверил организацию работы по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов.

В ходе визита он обсудил с ответственными лицами вопросы, связанные с эффективностью управления полигоном, и дал рекомендации по улучшению логистики и оптимизации процессов.

Аким отметил, что правильная организация работы полигона играет ключевую роль в поддержании экологического баланса города и обеспечения здоровья его жителей.

Во время пешего обхода глава города также проверил санитарное состояние центральных улиц Шымкента, включая улицы Әйтеке би, Төле би, площадь «Ордабасы», а также скверы «Көл» и «Шәмші Қалдаяқов».

Он дал поручение акимам районов и руководителям соответствующих служб незамедлительно устранить выявленные недостатки и обеспечить чистоту и порядок на данных территориях.

Особое внимание было уделено необходимости регулярного мониторинга состояния городских улиц и парков, чтобы они всегда оставались ухоженными и радовали жителей и гостей города своим внешним видом.

Таким образом, объезд, проведенный акимом города, не только позволил выявить текущие проблемы и задачи, но и дал старт новым инициативам по улучшению городской среды.

Особое внимание было уделено вопросам качества работ, экологии и комфорта горожан, что свидетельствует о стремлении городской администрации к созданию благоприятных условий для жизни и развития Шымкента.

Видео пресс-службы акимата Шымкента