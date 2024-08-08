Больше 13 миллиардов тенге выделили в Шымкенте на питание школьников, 24KZ.

Как рассказали в управлении образования города, этих средств должно хватить, чтобы обеспечить обедами в течение всего учебного года 137 тысяч детей. Руководителям столовых направлено рекомендованное меню по неделям, чтобы исключить «гастрономические эксперименты». Сейчас комиссия оценивает готовность столовых к приему учеников.

Прокуроры выявили нарушения, связанные с оказанием услуг без соответствующих ветеринарно-санитарных заключений. Это могло повлиять на безопасность учащихся. Недостатки были оперативно устранены. Родителям теперь разрешено один раз в неделю приходить и лично оценить качество блюд и условия, в которых питается их ребенок.

«К такой договоренности мы пришли. Но при этом у них на руках должны быть санитарные книжки, что состояние здоровья позволяет и не несет никакой угрозы здоровью и жизни детей. И в соответствующей экипировке они должны быть – халаты, шапочки, как положено», — говорит Нургуль Шамшиева, руководитель управления образования г. Шымкента.