Появилось видео с момента задержания чиновника во время заседания в акимате

Во время заседания в акимате, под руководством акима Шымкента задержали и.о руководителя Управления жилья.

«Среди работников акимата много честных работников, но есть и продажные. Я сколько раз предупреждал»,- говорит аким.

После глава городского Антикора заявил, что у них есть вопросы к некоторым сотрудникам, после чего Габит Сыздыкбеков заявил, чтобы забирали обвиняемых в коррупции.

«Коллеги, поймите меня правильно, у меня нет другого выхода. Я уже пять месяцев вас прошу»,-сказал аким.

Совещание ненадолго прервали сотрудники Антикорра, которые вошли в зал и вывели одного из чиновников. Им оказался исполняющий обязанности руководителя управления жилья.