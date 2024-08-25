Гражданский альянс Шымкента: усиление общественного контроля и поддержка НПО на региональном уровне

Гражданский альянс города Шымкента, известный активной позицией и непрерывной поддержкой неправительственных организаций (НПО), продолжает укреплять свои позиции как ключевой игрок в развитии гражданского общества региона.

С момента своего основания альянс зарекомендовал себя как ведущая организация, объединяющая интересы НПО и предоставляющая разнообразную сервисную поддержку для их успешной деятельности.

На сегодня в Шымкенте, согласно Базе данных НПО РК (обязанность каждой НПО пройти верификацию – подтверждение своей деятельности), заявили о своей прозрачности, открытости и деятельности 93 организации. Не стоит путать со статистикой общего количества зарегистрированных некоммерческих организаций в юстиции – а это порядка 1530 организаций. Есть масса организаций, не осуществляющих свою деятельность или не соблюдающих обязанности по верификации.

Профессиональная команда для поддержки НПО

Гражданский альянс Шымкента в своей деятельности делает акцент на профессионализм и эффективность. В состав организации входят опытные эксперты, обладающие глубокими знаниями в области управления проектами, правозащитной деятельности, во взаимодействии с госорганами, а также в других ключевых направлениях. Этот коллектив профессионалов не только оказывает сервисную поддержку НПО, но и проводит работу по анализу среды развития НПО-сектора.

В настоящее время команда реализует три краткосрочных проекта от НАО «ЦПГИ» по заказу УВП и по делам молодежи г. Шымкента – это проект «Школа прикладных исследований», цель которого создать пул независимых экспертов, способных проводить социологические исследования общественно-политической ситуации в городе. После завершения проекта будет опубликован сборник с отчетами по проведенным исследованиям. В конкурсной документации заказчик указал шесть актуальных тем.

Второй проект – «Организация деятельности ресурсного центра для НПО в рамках «Дорожная карта развития гражданского общества» – имеет цель повысить организационный и институциональный потенциал НПО города посредством оказания методической, консультационной поддержки и содействия в участии в конкурсах на выполнение государственного социального заказа в разработке.

И третий проект – «Организация обучающих мероприятий на базе ресурсного центра для НПО в рамках «Дорожная карта развития гражданского общества», в рамках которого для НПО города будут предложены серии обучающих мероприятий, инициированные в пяти районах города по оценке нужд и потребностей населения фасилитаторами (фасилитатор – это человек, который облегчает взаимодействие внутри группы (от англ. facilitate – «облегчать, содействовать»), управляет обсуждением, регулирует конфликты и помогает группе достичь результата за короткое время – прим. ред.) из числа НПО.

Мы наработали в легендарной акции «Чистый город» (2012-2022 гг.) взаимодействие со специалистами районных акиматов, мы продолжим сотрудничество в рамках этого проекта. А в ноябре ожидаются подведение итогов, награждения и поощрения. Все то, что обычно мы ежегодно делаем для НПО, внесших вклад в развитие гражданского общества.

Не менее интересный проект мы завершили в июле. Он был реализован совместно с общественным фондом «Информационно-ресурсный центр» при поддержке НАО «ЦПГИ» по заказу Министерства культуры и информации РК. В рамках этого проекта прошли обучение члены НПО не только нашего города, но и из Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Мангистауской, Атырауской и Актюбинской областей. Это был один из наших звездных проектов, который показал, что команда может работать и в масштабных проектах. Подтверждение этому приглашение в проект «Мониторинг реализации государственных программ развития, осуществляемый субъектами гражданского общества как ключевой компонент политического диалога в Казахстане».

ОФ «Информационно-ресурсный центр» (Алматы) и учреждение «Общественный проект» (Алматы), финансируемый Европейским союзом. Период реализации – 2024-2026 годы.

Но есть у нас программа, которую мы осуществляем без финансирования. Реализуется она у нас с 2021 года. Это апробация механизма общественного контроля. Данная работа хороша тем, что никто не может нам дать команду «сворачивайтесь», так как ее никто не финансирует. Мы работаем в рамках закона общественного контроля.

Интересно, что очень много во внешней среде было волнений, а иногда даже истерий по поводу данной работы. А ведь инициатором закона является наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Нам не понятно в связи с этим беспокойство и волнение со стороны некоторых НПО и их покровителей, а также заказчиков госсоцзаказов. Скорее всего, это происходит из-за того, что они не должным образом изучили данный закон и не услышали слов Президента РК, что народ должен быть вовлечен в процесс управления государством.

Нами выявлены вопиющие факты, когда исполнитель госсоцзаказа, набрав порядочные суммы, доходящие до 500 млн. тенге, не только не оплачивал НДС, но и не производил выплат в обязательные фонды. Этот факт подтвержден официальным письмом от департамента госдоходов по г. Шымкенту. А это свидетельствует о том, что исполнитель не нанимал команды и не выплачивал зарплаты. И, вполне вероятно, не выполнял должным образом все работы по технической спецификации.

Что особенно важно: наши пенсионеры, бюджетники, получатели соцпособий не дополучали соцвыплаты, которые формируются в бюджете из налогов. В этом году так случилось, что воины-интернационалисты, «желтоксановцы» недополучили денежных пособий и сейчас подали в суд по данному факту. Хотя по всей стране их коллеги полностью получили денежное довольствие.

Установлено также, что нарушены не только основные принципы госзакупок, но и сама цель госсоцзаказа. Цель то не в том, чтобы поддержать НПО, а решить социальные проблемы. По факту многие НПО при попустительстве (возможно, в сговоре) заказчика (госорганов) превратили госсоцзаказ в вид финансового обогащения. А что же делают структуры внутреннего государственного аудита, призванные отслеживать и пресекать нарушения? Мы считаем, что они не выполняют должным образом своей работы. Даже после наших обращений их специалисты умудряются писать нам отписки. Немного статистики из данной работы: 344 обращения и только 47 – в работе.

Ряд организаций-нарушителей Налогового кодекса имеют действующие договоры на поставку услуг в текущем году. Это свидетельствует о некачественной работе на этапе проведения отбора заявок на конкурс на выполнение госсоцзаказа. Новому руководству УВП и по делам молодежи предстоит перезапустить процедуру госзакупок и устранить риски, которые приводят к негативным последствиям.

Со своей стороны, мы готовы оказать помощь, поскольку заинтересованы, чтобы процесс госзакупок был справедливым, открытым и прозрачным.

Мы работаем и будем работать над общественным контролем, поскольку считаем, что это способствует усилению прозрачности и подотчетности, а также он обеспечивает защиту интересов населения. Пилотные проекты, запущенные в рамках этой инициативы, привлекли внимание не только местных активистов, которые пополнили нашу группу общественного контроля, но и госучреждений за пределами региона.

Интерес Карагандинской области

Успешный опыт работы Гражданского альянса Шымкента вызвал интерес у ряда госучреждений Карагандинской области. Надо отдать должное: управление внутренней политики и по делам молодежи идет на шаг впереди коллег из ряда регионов. В 2024 году по их инициативе наши специалисты провели обучающие тренинги для госслужащих, посвященные работе на портале госзакупок. Они стали важным этапом в повышении квалификации госслужащих и поспособствовали улучшению эффективности и прозрачности госзакупок.

Участие в рабочей встрече Гражданского альянса Казахстана

В июле 2024 года я принял участие в рабочей встрече Гражданского альянса Казахстана, где представил результаты трехлетней работы и выводы, полученные в ходе реализации проектов по общественному контролю. Эта встреча стала важной площадкой для обмена опытом и лучшими практиками среди НПО всей страны, а также для укрепления межрегионального сотрудничества.

Гражданский альянс Шымкента продолжает оставаться одним из лидеров гражданского сектора, он вносит значительный вклад в развитие общественного контроля и поддержку неправительственных организаций. Своей деятельностью он показывает, что профессионализм, сотрудничество и открытость – это ключевые факторы успеха в построении сильного и устойчивого гражданского общества.

Жумагали Билисбеков,

президент Гражданского альянса г. Шымкента