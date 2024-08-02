Как борются с торговлей людьми в Туркестанской области

Нет рабству! Акцию, приуроченную ко дню борьбы с торговлей людьми, проводит молодежь, неравнодушная к проблеме рабства. Они объединились с сотрудниками полиции и проводят разъяснительную работу с жителями Туркестана.

«Мы раздали памятки с информацией о том как не попасть в ловушку торговли людьми. Сейчас по всему миру проводятся подобные акции. Цель — защитить людей от мошенников которые обманывают их и берут людей в рабство. Сначала предлагаю способы легкого и быстрого заработка а затем используют людей в своих корыстных целях», — говорит Акторе Кайрат, специалист молодежного центра Туркестанской области.

По словам полицейских, казахстанцы нередко попадают в трудовое и сексуальное рабство. Но есть и случаи когда горе-родители пытаются продать собственных детей. Иногда в рабство берут людей с ограниченными возможностями которые не могут противостоять своим надзирателям, чаще всего их заставляют просить милостыню.

«Уже раскрыто и сейчас еще расследуются несколько уголовных дел. Сейчас на расследовании дела о продаже детей. Сейчас внесены изменения и дополнения в законы об административных и уголовных правонарушениях. Ведется работа по разъяснению населению информации о торговле людьми», — говорит Бакдаулет Кадырбеков, начальник отдела управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области.

В июле этого года Касым-Жомарт Токаев подписал закон о противодействии торговле людьми. Он направлен на реализацию поручения Президента, данного на открытии сессии Парламента 29 марта 2023 года, о разработке специального закона по противодействию торговле людьми, обеспечивающего защиту и социальную поддержку граждан, ставших жертвами торговли людьми.

«Закон принят впервые и комплексно определяет организационно-правовые основы противодействия торговле людьми. Законом закреплены цели и задачи, принципы противодействия торговле людьми, а также определена компетенция государственных органов, местных исполнительных органов и иных субъектов по противодействию торговле людьми», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан.

Новыми функциями в борьбе с торговлей людьми планируют наделить и КНБ. Сотрудникам Комитета предлагают дать право оценивать риски и перенаправлять жертв в уполномоченные госорганы для оказания им помощи и специальных соцуслуг.

Кроме того, сотрудники КНБ будут информировать органы внутренних дел о фактах готовящихся или совершенных преступлениях. Новые меры планируют прописать в принятом законе о противодействии торговле людьми, который приняли в стране. Он подразумевает наказание за похищение человека, незаконное лишение свободы, торговлю людьми и вовлечение в занятие проституцией. В МВД планируют также внедрить наказание для врачей и сотрудников детдомов, которые не сообщают о брошенных новорождённых.

Каждая 7 жертва торговли людьми в Казахстане – ребёнок. В основном страдают дети из сёл, которые попадают в трудовое рабство в больших городах. За последние годы в стране зафиксировали свыше 30 таких случаев. А молодые девушки становятся объектами сексуальной эксплуатации.

При этом некоторых из них вывозят за рубеж. Всего в стране ежегодно регистрируют около 100 фактов торговли людьми. Сюда также входит принуждение к попрошайничеству и продажа органов. Данные озвучили в комиссии по правам человека при президенте Казахстана.

«Чтобы эффективность была в борьбе с торговлей людьми, правоохранительным органам надо совместно работать с Институтом гражданского общества и кризисными центрами, которые оказывают специальные социальные услуги жертвам торговли людьми. Кризисные центры работают во всех областных центрах. Они получают государственное финансирование из бюджета», — говорит Тастемир Абишев, заместитель председателя комиссии по правам человека при президенте РК.

В рамках акции жителям Туркестана оказали юридическую консультацию, а сотрудники полиции более 1000 памяток. Правоохранители напоминают, важно: не доверять никому свои документы.

Оставлять копии документов и информацию о вашем местонахождении, если вы поехали за границу. Избегать сомнительных предложений о работе, учебе или браке за границей. Проверять информацию о принимающей стороне через надежные источники. А все подписываемые документы, связанные с выездом, тщательно изучать. Всегда иметь при себе контактные данные дипломатического представительства Республики Казахстан в стране, в которую направляетесь.