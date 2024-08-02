Как борются с торговлей людьми в Туркестанской области

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Анастасия Новикова
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Иллюстративное фото

Нет рабству! Акцию, приуроченную ко дню борьбы с торговлей людьми, проводит молодежь, неравнодушная к проблеме рабства. Они объединились с сотрудниками полиции и проводят разъяснительную работу с жителями Туркестана.

«Мы раздали памятки с информацией о том как не попасть в ловушку торговли людьми. Сейчас по всему миру проводятся подобные акции. Цель — защитить людей от мошенников которые обманывают их и берут людей в рабство. Сначала предлагаю способы легкого и быстрого заработка а затем используют людей в своих корыстных целях», — говорит Акторе Кайрат, специалист молодежного центра Туркестанской области.

По словам полицейских, казахстанцы нередко попадают в трудовое и сексуальное рабство. Но есть и случаи когда горе-родители пытаются продать собственных детей. Иногда в рабство берут людей с ограниченными возможностями которые не могут противостоять своим надзирателям, чаще всего их заставляют просить милостыню.

«Уже раскрыто и сейчас еще расследуются несколько уголовных дел. Сейчас на расследовании дела о продаже детей. Сейчас внесены изменения и дополнения в законы об административных и уголовных правонарушениях. Ведется работа по разъяснению населению информации о торговле людьми», — говорит Бакдаулет Кадырбеков, начальник отдела управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области.

В июле этого года Касым-Жомарт Токаев подписал закон о противодействии торговле людьми. Он направлен на реализацию поручения Президента, данного на открытии сессии Парламента 29 марта 2023 года, о разработке специального закона по противодействию торговле людьми, обеспечивающего защиту и социальную поддержку граждан, ставших жертвами торговли людьми.

«Закон принят впервые и комплексно определяет организационно-правовые основы противодействия торговле людьми. Законом закреплены цели и задачи, принципы противодействия торговле людьми, а также определена компетенция государственных органов, местных исполнительных органов и иных субъектов по противодействию торговле людьми», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан.

Новыми функциями в борьбе с торговлей людьми планируют наделить и КНБ. Сотрудникам Комитета предлагают дать право оценивать риски и перенаправлять жертв в уполномоченные госорганы для оказания им помощи и специальных соцуслуг.

Кроме того, сотрудники КНБ будут информировать органы внутренних дел о фактах готовящихся или совершенных преступлениях. Новые меры планируют прописать в принятом законе о противодействии торговле людьми, который приняли в стране. Он подразумевает наказание за похищение человека, незаконное лишение свободы, торговлю людьми и вовлечение в занятие проституцией. В МВД планируют также внедрить наказание для врачей и сотрудников детдомов, которые не сообщают о брошенных новорождённых.

Каждая 7 жертва торговли людьми в Казахстане – ребёнок. В основном страдают дети из сёл, которые попадают в трудовое рабство в больших городах. За последние годы в стране зафиксировали свыше 30 таких случаев. А молодые девушки становятся объектами сексуальной эксплуатации.

При этом некоторых из них вывозят за рубеж. Всего в стране ежегодно регистрируют около 100 фактов торговли людьми. Сюда также входит принуждение к попрошайничеству и продажа органов. Данные озвучили в комиссии по правам человека при президенте Казахстана.

«Чтобы эффективность была в борьбе с торговлей людьми, правоохранительным органам надо совместно работать с Институтом гражданского общества и кризисными центрами, которые оказывают специальные социальные услуги жертвам торговли людьми. Кризисные центры работают во всех областных центрах. Они получают государственное финансирование из бюджета», говорит Тастемир Абишев, заместитель председателя комиссии по правам человека при президенте РК.

В рамках акции жителям Туркестана оказали юридическую консультацию, а сотрудники полиции более 1000 памяток. Правоохранители напоминают, важно: не доверять никому свои документы.

Оставлять копии документов и информацию о вашем местонахождении, если вы поехали за границу. Избегать сомнительных предложений о работе, учебе или браке за границей. Проверять информацию о принимающей стороне через надежные источники. А все подписываемые документы, связанные с выездом, тщательно изучать. Всегда иметь при себе контактные данные дипломатического представительства Республики Казахстан в стране, в которую направляетесь.

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