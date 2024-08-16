Пострадавший от рук пьяного пассажира рассказал подробности

Журналистам OTYRAR удалось поговорить с водителем, который пострадал от рук пьяного пассажира.

Мужчина признается, что видел здоумышленника ранее.

«Он день назад тоже ездил. До этого я видел его с бутылкой водки. На самом деле ничего не предвещало беды. Да и ссоры между нами не было. Он начал придираться ко мне, мол, я грубо говорил с пассажирами, я ему ответил, и внезапно он подошел ко мне и начал бить. Пока я остановил автобус уже получил несколько ударов. Из носа полилась кровь, потемнело в глазах», -вспоминает водитель.

Сейчас мужчина принимает в лечение в городской больнице. О его состоянии рассказал нейрохирург Бабур Юсупов.

«Мужчина 1984 года рождения поступил в больницу с сотрясением мозга и ушибом мягких тканей лица. Состояние стабильное», — рассказал нейрохирург и добавил, что в скором времени пострадавшего выпишут.

Напомним, 15 августа в автобусе №148 маршрута мужчина в нетрезвом состоянии напал на водителя. В результате водитель резко нажал на тормоз, а стоявшая у двери женщина упала, ударилась головой и скончалась на месте. Как сообщили в ДП Шымкента, по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.