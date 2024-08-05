ЦОН Аль-Фарабийского района модернизирован после ремонта

Госкорпорация на постоянной основе проводит активную работу по модернизации ЦОНов.

Сегодня в районе Аль-Фараби города Шымкент открылся новый цифровой офис населения после ремонта. Здесь жители города смогут получать более 1200 государственных услуг.

Отметим, что главное отличие цифровых офисов населения от обычных ЦОНов это наличие новейшего оборудования и современный подход к оказанию услуг. Так, в модернизированном ЦОНе произведен ремонт, заменена мебель и офисная техника.

Кроме этого, новый ЦОН будет работать по принципу Кайдзен. Цифровой офис населения оснащен современным оборудованием и имеет зонирование для быстрого и удобного получения государственных услуг. Офис поделен на зоны, которые отличаются по цветам, для удобства клиентов. Так, в новом ЦОНе предусмотрены такие зоны как ресепшн, выдача документов, зона скорости для оказания «быстрых» услуг, зона самообслуживания, пункт приема обращений через eOtinish и другие.

Также в цифровом офисе клиенты могут самостоятельно получить любую необходимую госуслугу в зоне «контакта и погружения». Помимо этого, в этих секторах сотрудники помогают в обучении клиентов цифровой грамотности.

Напомним, всего в Шымкенте функционирует 12 центров обслуживания населения, 4 из них — специализированные ЦОНы и один центр оказания миграционных услуг. При всех центрах имеются вместительные парковки для посетителей. Также для людей с особыми потребностями предусмотрены пологие пандусы при входе в ЦОН, работают кнопки вызова.

Справочно:

ЦОН по Аль-Фарабийскому району расположен по адресу: г. Шымкент, ул. Жангельдина, 13 «А».

График работы: ПН-ПТ, с 9.00 до 18.00 без перерыва